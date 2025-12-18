Eltűnt egy anya és a kisfia Csepelen, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Azt írták, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a 29 éves szlovák állampolgárságú nő, Balogová Izabela a kisfiával, Szabó Ferenccel december 17-én dél körül csepeli otthonából ismeretlen helyre távozott.
Balogová Izabela körülbelül 170 centiméter magas, barna szeme van, eltűnésekor zöld színű, szőrmés kapucnis dzsekit, sötétkék, kapucnis pulóvert, farmernadrágot és fekete sportcipőt viselt.
A gyermeket fekete babakocsiban vitte magával, a kisfiún sötétkék, szőrmés overál és macis sapka volt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Balogová Izabela és Szabó Ferenc Zoltán tartózkodási helyéről információval rendelkezik – akár a névtelensége megőrzése mellett – tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon – áll a közleményben.
