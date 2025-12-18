Elfogadhatatlan Brüsszel terve az agrárium terén – szögezte le Nagy István agrárminiszter

Elfogadhatatlan, amit a brüsszeli adminisztráció a 2027 utáni időszakra tervez az agrárium terén, a csökkentett költségvetés hiányzó részét a legnagyobb konkurenciának, Ukrajnának adnák – jelentette ki az agrárminiszter csütörtökön az M1 reggeli műsorában.

Nagy István úgy fogalmazott: megszüntetnék a közös agrárpolitika önállóságát és betagoznák azt a nagy, egész költségvetésbe, ahol a többi, többek között a kohéziós forrással kellene versenyeznie. Jelezte: ez azt jelentené, hogy a településeknek dönteniük kell majd arról, hogy a falufejlesztési kérdések vagy éppen egy agrár-élelmiszeripari beruházás kerül előtérbe.

A tárcavezető közölte, ez csak az egyik oka mindannak, amiért a gazdák csütörtökön Brüsszelben tüntetnek.

„A demonstráción a 27 tagállam több mint 70 gazdaszervezetének képviselői vesznek részt azért, hogy kifejezzék egyöntetű akaratukat”

– mondta.

A miniszter szerint Ukrajna elveszítette hagyományos piacait, az Európai Unió szolidaritása pedig oda vezetetett, hogy az ukránok már nincsenek rákényszerítve arra, hogy a Közel-Keleten vagy Észak-Afrikában értékesítsenek, mert Európában jól fizető piacot találtak. Hozzátette, ezzel feláldozzák az európai agráriumot, amit nem lehet hagyni, ezért emeljük fel a hangunkat.

Nagy István rámutatott: a gazdák érdekei mellett minden európai polgár érdekeit kell megvédeni a csütörtöki tüntetésen. Jelezte, ki kell állni a garantált az élelmiszerminőség mellett, mert Ukrajnában nincs termőföldtől az asztalig nyomon követés és semmilyen érvényben lévő európai szabályozás nem vonatkozik rájuk.

Közölte:

„Nem lehet hagyni, hogy ellenőrizetlen minőségű élelmiszereket fogyasszunk, emellett pedig az európai gazdák, köztük a magyar gazdák megélhetése veszélyben forog. A magyar kormány is teljes mellszélességgel a gazdák oldalán áll”

– jelentette ki az agárminiszter.

A tárcavezető úgy fogalmazott: mind a 27 tagállam kifejezte az egyetértését tavaly arról, hogy kétpilléres agrárpolitikára, különálló büdzsére és forrásnövelésre is szükség van. Jelezte, az élelmezés minőségbiztosítása miatt többet kell erre fordítani, mert stratégiai ágazat és látható a piac sérülékenysége.

Nagy István a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a témában nyilatkozva elmondta: Ukrajna támogatásának terve mellett azon is dolgozni kell, hogy ne szülessen meg az úgynevezett Mercosur-megállapodás. „Ez Ursula von der Leyennek az őrülete”, a bizottság elnökét el kell attól tántorítani, hogy azt aláírja – fogalmazott. A miniszter azt mondta, az elmúlt hetek háttértárgyalásai arról szóltak, hogy hogyan lehet ezt a veszélyes döntést elhalasztani vagy megakadályozni és ami szomorú, hogy a Tisza Párt képviselői Brüsszelben nem emelik fel a hangjukat.

Kijelentette: a dél-amerikai államok egy részével tervezett megállapodás egész Európa agráriumát, jövőjét és a saját élelmezésének biztonságát veszélyezteti.

Kiemelt kép: Nagy István agrárminiszter (Fotó: MTI/Vajda János)