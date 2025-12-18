A valóság Magyar Péter szenzációhajhász torzításaival szemben: a nevelő egy tragédiát akadályozott meg Fóton, amikor lefogott egy önmagára és társaira is veszélyes fiatalt

Álhírrel hergel Magyar Péter a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára szerint. Fülöp Attila közösségi oldalán reagált a Tisza Párt elnökének a Szilágyi Erzsébet Gyermekotthonban történtekről szóló „szenzációhajhász torzításaira”, amelyek kapcsán úgy fogalmazott: Magyar Péterben „kivételesen visszataszító módon párosul az ismerethiány a rosszindulattal”.

A közelmúltban kiszivárgott egy kompromittáló, 2024-es felvétel a fóti, Szilágyi Erzsébet Gyermekotthonból.

Magyar Péter ezzel kapcsolatosan szerdán közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Egy fogyatékossággal élő, földön fekvő gyermeket fojtogat egy iráni származású, katonai végzettségű nevelő a Fóti Gyermekotthonban egy hozzám eljutott 2024-es videófelvételen”.

Ezt követően, pár órával később megosztott egy felvételt, amelyen az látható, hogy a Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon előtt találkozott Deákné Szitár Ildikó otthonvezetővel karácsonyi adományok átadásának alkalmából. Saját elmondása szerint tavaly ennél az otthonnál Fülöp Attila „még a saját testével akarta megakadályozni, hogy a gyerekek megkapják a karácsonyi ajándékokat és a távozásunkkor el is szállíttatta azokat egy sötét pincébe”. Emellett azt állítja, hogy amikor májusban ott jártak, megtiltották Deákné Szitár Ildikónak, hogy otthonvezetőként kijöjjön hozzájuk az épületből.

Hozzátette, a mostani látogatás során „Fülöp Attila meg se mert jelenni, az otthonvezető pedig facsart narancslével várt minket”.

Mindezek után Fülöp Attila Facebook-oldalán egy hosszabb bejegyzésben reagált Magyar Péter mondataira, aki szerinte a Szőlő utca után most épp Fóton hergel. Cáfolatát azzal kezdte, hogy megnevezte azokat az okokat, amelyek az általa álhírnek nevezett Magyar Péter-állítások létrejöttéhez vezettek. Véleménye szerint „miután pártja lejtőre került a vérszegény jelöltállítás, az adatszivárgási botrány és a kiszivárgó adóemelési tervek miatt, kétségbeesetten keresett új témát magának”, és ehhez „a szüleik nélkül felnövő gyerekeket választja eszközként”. Az államtitkár szerint a Tisza Párt elnöke „minden félinformációt, bulváros pletykát készpénznek vesz és szenzációs tényként tálal” és „a mindennapi lájkvadászatért összemossa az árva gyereket az előzetesben ülő bűnözővel, a békés iskolást a pszichiátriai beteggel”.

Mint fogalmazott:

„Magyar Péter ilyen. Aki otthon bántalmazó, az a közéletben is bántalmazó. Aki otthon bezárja és terrorizálja a feleségét, annak a nehéz sorsú gyerek is csak egy politikai termék. Őt nem érdekli, hogy a dolgozók nagy többsége becsülettel végzi a munkáját, neki csak az számít, hogy botrányt keltsen, hogy valakit megvádolhasson, és ezzel a kormányt támadhassa. Hogy mi marad utána, az már hidegen hagyja”.

Fülöp Attila ezt követően tisztázta, hogy a gyerekbántalmazókat természetesen meg kell büntetni. „Mi ezt tesszük 15 éve, ezért a börtönökben már nem 81, hanem több, mint 700 pedofil ül. És évente több mint ezer feljelentés születik, hogy egy esetet se lehessen eltussolni” – írta.

Közölte, hogy a szóban forgó felvétel egy speciális gyerekotthonban készült, ahol „súlyos pszichés és viselkedési problémákkal küzdő fiatalok vannak, sokszor félelmet keltő, rendszeresen őrjöngő, öngyilkossággal fenyegetőző, gyógyszeres kezelés alatt álló, ön és közveszélyes fiatalok”.

A tavalyi esetet konkretizálva pedig a következőt írta: „2 fiatal szóváltásba keveredtek, melynek verekedés lett a következménye. 2 kolléga hosszan próbálta rendre bírni őket. Mindkét gyermek lecsillapodott, kérésükre az egyik békejobbot nyújtott a másiknak, melyet ő visszautasított. Ekkor ő hirtelen haragjában a TV képernyőjére mért egy hatalmas ütést, a TV azonnal nézhetetlenné vált, felülete behorpadt. A fiatal a TV-ből a kábelt is kiszedte, nyakára tekerte azt, és kiabálta, hogy megfojtja magát. Ezután is indulatos maradt, közölte, hogy mindenkit ott meg fog ölni.”

„Yousufi Qais – aki Magyarországon járt egyetemre, vállalt munkát, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezett, valamint átment a pszichológiai és a kifogástalan életvitel vizsgálaton is – lefogta őt, hogy megvédje a többi fiatalt, és a többi kollégát. Ha itt ő késlekedik, akkor ennél sokkal nagyobb tragédia következett volna be.”

Kiemelt kép: Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a gyermekvédelemből kikerülő fiatalok számára meghirdetett Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program lakásátadóján Szigetszentmiklósón 2025. december 15-én (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)