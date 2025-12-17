Vádat emeltek Borsodban a cseh férfi ellen, aki megölte alkalmi szexpartnerét

Minősített emberölés bűntette miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy cseh férfi ellen, aki megölte alkalmi szexpartnerét – közölte a vádhatóság szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint a több országban csavargó életmódot folytató hajléktalan 2024. március elején vonattal érkezett Miskolcra. Nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott és az esti órákban megismerkedett egy szintén súlyosan ittas hajléktalan nővel, akivel megegyeztek, hogy szexuális kapcsolatot létesítenek.

A vádirat szerint a pályaudvar területén, egy bokros részen közösültek, de pár másodperc elteltével a vádlott fojtogatni kezdte a sértettet, aki a földre esett és amikor megpróbált felülni, a vádlott visszalökte, majd a földön fekvő nőt többször nagy erővel a fején megütötte. A vádlott egy, a nő a táskájából kivett húsz centis, recés élű késsel a torkán vágott sérülést, további másik két késsel pedig az intim testrészén nagyszámú, felszínes metszett sérülést okozott. Ezután a vádlott, a sértettet hátrahagyva felszállt egy Nyíregyházára tartó személyvonatra.

Az ügyészség közölte, a sértett a helyszínen meghalt, életét az időben alkalmazott szakszerű orvosi segítség is csak eshetőlegesen menthette volna meg. A vádhatóság a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott, Magyarország területéről kiutasítással – olvasható az MTI híradásában.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)