Telitalálat: hatalmas összeget nyert egy szerencsés a Skandináv lottón

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a december 17-én megtartott 51. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

5 (öt)

13 (tizenhárom)

17 (tizenhét)

18 (tizennyolc)

22 (huszonkettő)

33 (harminchárom)

34 (harmincnégy)

Második számsorsolás:

5 (öt)

12 (tizenkettő)

13 (tizenhárom)

18 (tizennyolc)

24 (huszonnégy)

25 (huszonöt)

35 (harmincöt)

Nyeremények:

7 találatos szelvény egy darab volt, nyereménye 216 286 005 forint.

6 találatos szelvény 50 darab, nyereményük egyenként 325 330 forint;

5 találatos szelvény 2286 darab, nyereményük egyenként 7115 forint;

4 találatos szelvény 36 300 darab, nyereményük egyenként 2320 forint.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI)