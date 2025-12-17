Telitalálat: hatalmas összeget nyert egy szerencsés a Skandináv lottón

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a december 17-én megtartott 51. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
5 (öt)
13 (tizenhárom)
17 (tizenhét)
18 (tizennyolc)
22 (huszonkettő)
33 (harminchárom)
34 (harmincnégy)
Második számsorsolás:
5 (öt)
12 (tizenkettő)
13 (tizenhárom)
18 (tizennyolc)
24 (huszonnégy)
25 (huszonöt)
35 (harmincöt)
Nyeremények:
7 találatos szelvény egy darab volt, nyereménye 216 286 005 forint.
6 találatos szelvény 50 darab, nyereményük egyenként 325 330 forint;
5 találatos szelvény 2286 darab, nyereményük egyenként 7115 forint;
4 találatos szelvény 36 300 darab, nyereményük egyenként 2320 forint.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI)