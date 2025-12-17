Navracsics Tibor: Európai Bizottság máris levelet küldött az önazonosság védelmi törvény miatt

Navracsics Tibor tud olyan roma civil szervezetről, ellenzéki politikusokról, akik „bőszen lobbiznak” Brüsszelben, hogy minősítsék diszkriminatívnak a településvédelmi törvényt. „Már ki is harcoltak egy levelet”, az Európai Bizottság egyelőre kötelezettségszegési eljárást nem indít –mondta a miniszter a Kell még valamit kérdeznem, Ildikó? podcastműsorunknak.

A helyi önazonosság védelméről szóló törvény diszkriminatív alkalmazása kapcsán kérdeztük a Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcastban a területfejlesztési és közigazgatási minisztert. Taktaharkányban például érettségihez, míg Kiskunhalason büntetlen előélethez kötötték a betelepülést, de már különböző vádak is megfogalmazódtak, diszkriminatívnak, sőt rasszistának titulálva önkormányzati szándékokat.

Navracsics Tibor azt mondta:

ez a törvény vagy annak alkalmazása nem adhat alapot a diszkriminációra.

„Az elképzelhető, hogy sanda szándékok egyes önkormányzati rendeleteknél ilyet akarnak, de akkor a kormányhivatalok rögtön közbelépnek. A mai adataink szerint közel 150 önkormányzat fogadott el ilyen rendeletet és ezeknek az egyharmada, 40 százaléka olyan, amelyet vagy megsemmisített a kormányhivatal és ezért újat kellett fogalmazni és hatályba léptetni vagy módosítani kellett. A többség olyan, amellyel nincsen semmi probléma” – jelentette ki Navracsics Tibor a podcastban.

A tárcavezető hozzátette: nem tud olyan kisebbségi szervezetről, amely tiltakozott volna, ellenben

vannak olyan roma civil szervezetnek mondott szervezetek és ellenzéki politikusok, akik az európai bizottságnál lobbiznak, hogy diszkriminatívnak minősítsék a törvényt.

„Már ki is harcoltak egy levelet, amit az Európai Bizottság írt nekünk, amiben további tájékoztatást kérnek a törvényről és a megvalósítás gyakorlatáról” – hangsúlyozta a miniszter, aki kérdésünkre elmondta: kötelezettségszegési eljárást egyelőre nem helyezetek kilátásba Ursula von der Leyenék az ügyben.

Kapcsolódó tartalom Új közéleti podcastsorozat indul Csuhaj Ildikóval

„Azt látom, hogy dolgoznak egyes magyar ellenzéki erők, de ezt már láthattuk július elsejétől kezdve is, hiszen folyamatosan újságírók figyelik a törvény alkalmazását és vizionálnak olyan eseteket, amik nem történnek meg. Egy tüntetés volt az önazonosságvédelmi törvény ellen, Budapesten. Nem tudok arról, hogy bármelyik rendeletet hozó önkormányzatnál is lett volna – bárki is panaszkodott volna diszkriminációra rasszizmusra vagy bármi ilyesmire” – mondta Navracsics Tibor a podcastban.

A beszélgetést itt nézheti, illetve hallgathatja meg:

Kiemelt kép: Navracsis Tibor területfejlesztési és közigazgatási minisztert kérdezte Csuhaj Ildikó a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastban