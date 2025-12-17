Műsorújság
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Menczer Tamás: Von der Leyen vallomásánál nincs durvább

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.17. 12:12

Az Európai Bizottság (EB) elnökének, Ursula Von der Leyen vallomásánál nincs durvább: „belemondja az arcodba”, hogy a következő két évben 100 milliárd eurót akar Ukrajnába küldeni – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerdán a Facebook-oldalán.

Menczer Tamás a bejegyzés mellett megosztotta Ursula Von der Leyen beszédének egy részletét, amelyben az elnök egyebek mellett arról beszél, hogy becslések szerint Ukrajnának 2026-ban és 2027-ben 137 milliárd euróra lesz szüksége, s Európának ebből mintegy 90 milliárdot kellene fedeznie.

Az EB elnöke hozzátette, hogy el kell dönteni, hogy a befagyasztott „orosz eszközök” felhasználásával vagy uniós hitelfelvétellel állják-e az előbb említett összeget.

Menczer tamás erre reagálva azt írta a Facebook-oldalán, hogy „ennél durvább vallomás nincs! Indul a brüsszeli menet”.

„Von der Leyen belemondja az arcodba, hogy a következő két évben 100 milliárd eurót akar Ukrajnába küldeni. A háborúba. Meg Zelenszkij aranybudijába. Szó sincs békéről. Weber ott tapsol a végén!”

– emelte ki a politikus.

Kifejtette, hogy vagy elveszik a befagyasztott orosz vagyont, ami nyílt hadüzenet Moszkvának, vagy „gigahitelt” vesznek fel, és eladósítják még a gyerekeinket és az unokáinkat is, esetleg mindkettőt.

„Ez a valóság, erről beszél Orbán Viktor. És akkor a DK meg a Tisza azt mondja, hogy Brüsszel békét akar. Elképesztő. Magyarország célja, hogy ebből az őrületből kimaradjunk. És segítsük Trumpot, aki valóban békét akar” – fogalmazott Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án (Fotó: MTI/Kovács Attila)

