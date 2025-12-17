Megvannak a végleges eredmények, az államtitkár újabb részleteket közölt a nemzeti konzultációról

Hidvéghi Balázs közölte a nemzeti konzultáció végleges eredményeit, mely szerint több mint 1,6 millió magyar ember küldte vissza az íveket. Az államtitkár kiemelte: a csütörtökön kezdődő uniós csúcson Orbán Viktor már ezzel az erős felhatalmazással fogja védeni Magyarország és a magyar emberek érdekeit.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán számolt be az adóemelésekről szóló nemzeti konzultáció végleges eredményeiről. Hidvéghi Balázs ismertetése szerint több mint 1,6 millió, pontosan 1 millió 604 ezer 174 ember küldte vissza kitöltve az íveket. Az államtitkár a kormány nevében mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett a konzultációban.

Hidvéghi Balázs azt írta: a nemzeti konzultáció eredménye egyértelmű.

A válaszadók elsöprő többsége nem akar a brüsszeli háborús tervek miatt adóemeléseket, nem akarja, hogy a családoknak járó kedvezményeket elvegyék, és nem akarja, hogy az elhibázott brüsszeli háborús politika miatt feladjuk az olcsó orosz energiát, és ezzel megszűnjön a rezsicsökkentés.

„A magyar emberek véleménye kötelező érvényű a kormányra nézve” – fűzte hozzá, kiemelve, hogy a csütörtökön kezdődő uniós csúcson Orbán Viktor már ezzel az erős felhatalmazással fogja védeni Magyarország és a magyar emberek érdekeit.

Orbán Viktor: A magyarok nem akarják, hogy a háború miatt növekedjenek a terheik

„A magyarok nem akarják, hogy a háború miatt növekedjenek a terheik, és elutasítják a baloldali megszorításokat” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban. A miniszterelnök Brüsszelben azt mondta: nem érkezett üres kézzel, vele van „1,6 millió magyar ember véleményének súlya”.

