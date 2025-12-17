Józsefvárosi botrány: távozásra szólították fel a nőket zaklató baloldali képviselőt és az őt mentegető polgármestert

Nemcsak Oláh Józsefet, Józsefváros szexuálisan zaklató baloldali önkormányzati képviselőjét, de Pikó Andrást, az ügyet sokáig a szőnyeg alá söprő baloldali polgármestert is lemondásra szólította fel Pálovics Emese, a kerület fideszes önkormányzati képviselője.

Józsefvárosban november 9-én időközi önkormányzati választást tartottak, amit a Pikó András polgármester által irányított baloldali jelölt, Horváth Alexander nyert meg. A kampány során a győztes érdekében a baloldal számos budapesti „nagyágyúja” mozdult meg, még Karácsony Gergely főpolgármester is mellette kampányolt.

Horváth Alexandert Pikó mellett a momentumos Oláh József is aktívan támogatta.

Hozzá köthető Józsefváros legnagyobb önkormányzati szexbotránya. A zaklatási ügybe Horváth még az önkormányzat által fenntartott Lélek-ház program korábbi vezetőjeként keveredett. A botrányt a választási kampány előtt a közösségi médiában megjelent egyik poszt robbantotta ki. Ebben az olvasható, hogy az önkormányzati intézmény korábbi vezetője zaklatta a hajléktalanok és szegény sorsú kerületi lakosok felkarolását végző női alkalmazottakat.

Azóta tudjuk: ez a vezető nem volt más, mint Oláh József.

Az ügy Pikó András polgármester szempontjából a lehető legrosszabb időpontban robbant ki, hiszen már küszöbön állt a novemberi időközi választás kampánya, ezért a városvezető „krízismentő üzemmódba kapcsolt”. Az ügyben lezajlott ugyan egy belső vizsgálat, amelyről jegyzőkönyv is készült, kifelé, a közvélemény felé azonban Pikó igyekezett bagatellizálni a fejleményeket.

A sajtó által kiszivárogtatott dokumentumból azonban egyértelműen kiderül, hogy Oláh József valóban elkövette a terhére rótt cselekedeteket. A zaklató ezek után szóban bocsánatot kért ugyan az áldozataitól, de a morális következtetést nem vonta le, nem távozott a közéletből, hanem továbbra is tagja a kerületi képviselő-testületnek.

Pálovics Emese, a kerület kormánypárti frakciójának tagja nem csak a szexuálisan molesztáló Oláh Józsefet, de Pikó András polgármestert is lemondásra szólította fel. Mint azt a közösségi oldalán írta: „Oláh József képviselő a vizsgálat során maga is elismerte, hogy hibázott a nők zaklatásával kapcsolatban, és elnézést kért. De egy bocsánatkérés nem tünteti el a nők lelkében maradt sebet, a félelmet, a megalázottság érzését. Azt a belső törést, amit akkor él át egy nő, amikor valaki a hatalmát kihasználva megalázza őt női mivoltában.”

A hirado.hu-nak Pálovics Emese kifejtette, hogy a közéletben szereplőknek példamutató életet kell élniük, ezért Oláh Józsefnek és Pikó Andrásnak is távoznia kell a politika világából. A polgármester kapcsán kifejtette, hogy személyes példamutatásával is a jóra, az erkölcsre és a jogkövetésre kellene tanítania, azonban ehelyett olyan emberekkel veszi körbe magát, akik vagy érintettek a drogbizniszben, vagy nőket molesztálnak. Pálovics Emese ezt megengedhetetlennek tartja.

Kijelentette, hogy Józsefváros lakosságának ebből elege van, ezért Oláh Józsefnek és Pikó Andrásnak le kell mondani pozíciójáról.

