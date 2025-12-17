Hollik István: Rosszul járnának a Tiszával a nyugdíjasok

Egyre több nyilatkozatból derül ki, mire készül a Tisza, és ennek a legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok lennének – mondta Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a Fidesz-frakció Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.

A kormánypárti politikus azt mondta: Magyar Péterék eltörölnék a 14. havi nyugdíjat és bevezetnének egy 20 százalékos nyugdíjadót. „Ez egy átlagos nyugdíjasnak havonta 49 ezer forintot venne ki a zsebéből, egy özvegyi nyugdíjasnak pedig körülbelül 35 ezer forintot” – tette hozzá.

„De itt nincs megállás. Veszélyben van a 13. havi nyugdíj is. A Tisza háttéremberei, a baloldali Bokros Lajostól Lengyel Lászlóig hetek óta támadják ezeket a juttatásokat” – emelte ki. „Ráadásul a kiszivárgott Tisza-csomag nemcsak a mostani, hanem a jövő nyugdíjasait is érintené” – mondta Hollik István, hozzátéve: Magyar Péterék ugyanis kivonnák az államot a nyugdíjrendszerből, megszűnne a biztos, garantált nyugdíj.

„Mi ezt nem hagyjuk, amíg nemzeti kormány van, a nyugdíj adómentes és garantált marad. Januártól 3,6 százalékos emelés jön, februárban pedig érkezik a 13. és a 14. havi juttatás egyheti összege is. Ez a különbség köztünk és köztük”

– hangoztatta Hollik István a videóban.

Kiemelt kép: Hollik István, a KDNP képviselője felszólal a Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 21-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)