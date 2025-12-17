Használhatatlanná „javított” két autót is egy kistarcsai szerelő, több mint egymillió forintot csalt ki

A Gödöllői Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki két autót is átvett szerelésre, ám a problémák megoldása helyett alkatrészeket szerelt ki a kocsikból, amelyek így használhatatlanná váltak – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint a férfi 2020-ban és 2021-ben autószerelőként dolgozott. Kistarcsán bérelt műhelyében fogadta az ügyfeleket, akiktől átvette javításra a gépkocsikat, továbbá a beszerelendő alkatrészeket vagy azok árát.

A vádlott az egyik sértettel motort vetetett és fékbetétre további pénzt kért tőle, azonban a motort nem szerelte be és az alkatrészeket sem vette meg.

A férfi a másik sértettől is pénzt kért a hibásnak mondott motor cseréjére, azonban új motort nem szerzett be, az átvett pénzt pedig elköltötte.

A szerelőnek nem volt elég, hogy a kocsikat többszöri ígéret ellenére sem javította meg, azokból még a bennük lévő jó alkatrészeket – így például generátort, katalizátort, lámpát, rádiót, hengerfejeket, magasnyomású szivattyút, turbót – is kiszerelte, majd a működésképtelenné vált autókat a szerelőműhely előtt hagyta, ahonnan a sértettek szállíttatták el azokat.

A vádlott összesen csaknem 1 millió 300 ezer forint kárt okozott a sértetteknek

– írták.

A Gödöllői Járási Ügyészség a férfit sikkasztás bűntettével és annak vétségével vádolja, vele szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását, valamint az okozott kár megtérítését indítványozza.

Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)