Használhatatlanná „javított” két autót is egy kistarcsai szerelő, több mint egymillió forintot csalt ki

Közleményük szerint a férfi 2020-ban és 2021-ben autószerelőként dolgozott. Kistarcsán bérelt műhelyében fogadta az ügyfeleket, akiktől átvette javításra a gépkocsikat, továbbá a beszerelendő alkatrészeket vagy azok árát.
A vádlott az egyik sértettel motort vetetett és fékbetétre további pénzt kért tőle, azonban a motort nem szerelte be és az alkatrészeket sem vette meg.
A férfi a másik sértettől is pénzt kért a hibásnak mondott motor cseréjére, azonban új motort nem szerzett be, az átvett pénzt pedig elköltötte.
A szerelőnek nem volt elég, hogy a kocsikat többszöri ígéret ellenére sem javította meg, azokból még a bennük lévő jó alkatrészeket – így például generátort, katalizátort, lámpát, rádiót, hengerfejeket, magasnyomású szivattyút, turbót – is kiszerelte, majd a működésképtelenné vált autókat a szerelőműhely előtt hagyta, ahonnan a sértettek szállíttatták el azokat.
A vádlott összesen csaknem 1 millió 300 ezer forint kárt okozott a sértetteknek
– írták.
A Gödöllői Járási Ügyészség a férfit sikkasztás bűntettével és annak vétségével vádolja, vele szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását, valamint az okozott kár megtérítését indítványozza.
Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)