Fidesz–KDNP: Magyar Péter pártja hitet tett Ukrajna és a háború finanszírozása mellett

Magyar Péter pártja megszavazta a legújabb uniós védelmi ipari csomagot, amivel hitet tett Ukrajna és a háború finanszírozása mellett – közölte a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.

Az MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták:

a Tisza Párt a magyarok pénzéből folytatná Ukrajna felfegyverzését.

Hangsúlyozták: a Tisza Párt támogatja, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból, így a magyar polgárok által befizetett pénzből vásároljanak és fejlesszenek védelmi eszközöket. Ezt bizonyítja, hogy Magyar Péter pártja kedden megszavazta a legújabb uniós védelmi ipari csomagot, amivel hitet tett Ukrajna és a háború finanszírozása mellett – írták.

„Velük szemben mi, a Fidesz–KDNP képviseletében, nem engedjük, hogy a magyarok pénzét ukrán aranyvécéken húzzák le”

– fogalmaztak.

Közölték: az, hogy Ukrajna hozzáférést kapna egyes, eddig kizárólag uniós országok számára nyitott pénzügyi eszközhöz, azt jelentené, hogy ukrán vállalatok uniós költségvetési forrásból, így a magyar emberek által befizetett pénzből is fejleszthetnének és tesztelhetnének fegyvereket. Ez egy veszélyes, háborúpárti kezdeményezés, ami Ukrajnát európai szintű védelmi jogosultságokhoz juttatná – magyarázták.

Mint írták, Magyar Péter jelen lévő EP-képviselői ezt a javaslatot teljes mellszélességgel támogatták, amivel

„hitet tettek Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök háborúpárti politikája mellett. Bizonyították, hogy Ukrajna kérdésében minden brüsszeli elvárást teljesítenének”.

„Ezzel szemben mi, a Fidesz–KDNP EP-képviselői a mai szavazáson is elutasítottuk ezt a kezdeményezést. Kiállunk a béke mellett, nem engedjük, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék és nemet mondunk a háború további finanszírozására is” – fogalmaztak.

„Ennek a békepárti álláspontnak a fenntartása a csütörtöki EU-csúcs és az áprilisi választás tétje” – tette hozzá a képviselőcsoport.

A Tisza Párt európai parlamenti delegációja az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: EP-képviselőik a javaslat mellett szavaztak, mert – mint vélekedtek – ez egyszerre szolgálja Magyarország biztonságát és a magyar gazdaság megerősítését. A közleményben Lakos Eszter Tisza párti EP-képviselőt idézték, aki kiemelte:

a javaslat az új európai védelmi gondolkodás fontos eleme.

Hozzátette, mindez elősegíti a védelmi beruházásokat, miközben új technológiai és innovációs lehetőségeket nyit meg azzal, hogy a kettős – civil és katonai – felhasználású kutatások is finanszírozhatók lesznek az EU költségvetéséből.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője és Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)