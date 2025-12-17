Műsorújság
Borús idő vár ránk, esővel fűszerezve

Szerző: hirado.hu
2025.12.17. 06:59

Általában borult, egyes részeken továbbra is párás, ködös marad az idő, legfeljebb kisebb szakadozások fordulhatnak elő.

A HungaroMet közlése szerint kora délelőttig inkább még csak szitálás, ónos szitálás lehet, napközben már gyenge eső, helyenként akár ónos eső is kialakulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, de néhol ennél enyhébb lehet az idő.

Késő estére -2 és +5 fok közé hűl le a levegő. Általában borult, párás, ködös idő várható, azonban helyenként vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet. A szitálás, ónos szitálás mellett gyenge eső, ónos eső is előfordulhat. A délies szél gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között változik.

