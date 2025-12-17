Bors: Mint a diktatúrákban – Magyar Péterék betiltanák, sőt el is égetnék az újságot

Magyar Péter be akarja tiltatni a Borsot! Veszélyben a lap! – közölte az újság az online felületén elérhető cikkben, és arról is írt, hogy az egyik Tisza-sziget vezető aktivistája már az újság nyilvános elégetését is javasolta.

Akár a diktatúrákban, Magyar Péter be akar tiltatni egy újságot! – ezzel a felütéssel jelent meg egy cikk a Bors online kiadásában.

Azt írták:

„a Tisza-vezér bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a Bors legújabb különszámának terjesztését. Nyilvánvalóan az zavarja, hogy a lap bemutatta, kielemezte a Tisza-adócsomagjának összes részletét, a személyi jövedelemadótól a csökkenő nettó béreken, a fizetős egészségügyön, a nyugdíjasokat sújtó adóterveken, a 32 százalékos, autósokat sújtó áfán, a vállalatokat terhelő újabb adókon át egészen a kisállatadókig.”

A lap tájékoztatása szerint Magyar Péter mindezt a Facebookon tette közzé, ahol az egyik Tisza-sziget vezető aktivistája már az újság nyilvános elégetését is javasolta.

A lap közlése szerint a szóban forgó kommentet névvel, címmel elmentették, az a cikkükben is megtekinthető.

Már újságokat akarnak égetni. Aztán jönnek a könyvek? – tették fel a kérdést.

Tudatták azt is, hogy a Bors Tisza-adó különszáma pró és kontra ütközteti az érveket, közzéteszi a Tisza-párti szakértők véleményét éppúgy, mint az ezzel ellentétes nézeteket valló szakemberek érveit, így aki a kiadványt elolvassa dönthet arról, hogy mit választ, melyik érvelést fogadja el.

A cikkben a szerkesztőség tiltakozását fejezte ki a – mint fogalmaztak – „legrosszabb emlékű náci és kommunista időket idéző újságbetiltás és újságégetés terve ellen”.

Kiemelt kép: A Bors című lap Facebook-oldala