Amíg nemzeti kormányunk van, addig Magyarországon erről szó sem lehet – reagált Orbán Balázs a brit vezérkari főnök háborús beszédére

A brit vezérkari főnök szerint fel kell készülni a háborúra: „ha szükséges, a fiainknak és lányainknak is harcolni kell majd, és egyre több család fogja megtapasztalni, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért” – írta videós bejegyzése mellé kommentként a Facebook-oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs szerint

pontosan ez az, amit Brüsszel elvárna a magyaroktól is,

ám leszögezte, hogy

erről szó sem lehet, amíg Magyarországon nemzeti kormány van!

Ahogyan arról szerdán a hirado.hu is beszámolt a brit vezérkari főnök kijelentette, hogy bár egy Oroszország által a brit szigetek ellen indított közvetlen támadás esélye csekély, de nem kizárt, ezért „több embernek” kell készen állnia fegyvert fogni az Egyesült Királyság védelmében.

Sir Richard Knighton az Orbán Balázs által is megosztott beszédében egyebek között azt mondta: mozgósítani kell azokat az intézményeket, amelyekre háború esetén támaszkodni lehet, emellett növelni kell a társadalom, valamint az azt támogató infrastruktúra ellenálló képességét is.

A brit vezérkari főnök azt is világossá tette:

egy esetleges hiba nem csak az egyenruhások vállát fogja nyomni, abból – mint fogalmazott – fiainknak, lányainknak, munkatársainknak és a veteránoknak is részt kell vállalniuk.

„Ha szükséges, akkor a harcban is” – hangzottak a brit vezérkari főnök posztját szeptember óta betöltő tábornok vészt jósló szavai.

Richard Knighton úgy fogalmazott: „a védelem új korszaka, Nagy-Britannia új korszakát fogja jelenteni”.

Kiemelt kép: Keir Starmer brit miniszterelnök, Yvette Cooper külügyminiszter, John Healey védelmi miniszter és Rich Knighton, a brit fegyveres erők vezérkari főnöke (Fotó: MTI/EPA/Bloomberg pool/Jaimi Joy)