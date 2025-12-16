Változatlan tény, hogy Tordai Bence szabálytalanul építkezett – közölte a fővárosi kormányhivatal

Tordai Bence ellenzéki országgyűlési képviselővel, ellenzéki politikussal kapcsolatban azt írták: jogszabályellenes építkezése ügyében a bíróság kedden új eljárásra kötelezte a kormányhivatalt, mert a bíróság szerint az eljárás során a hatóság nem megfelelően értesítette a tulajdonostársakat, köztük Tordai Bence feleségét.
A hatóság a bíróság iránymutatása alapján lefolytatja az új eljárást, de a helyzet továbbra is egyértelmű:
Tordai Bence szabálytalanul építkezett, ezt maga is elismerte a bírósági eljárás során, amikor kezdeményezte a II. kerületi helyi építési szabályok módosítását, amit azonban az önkormányzat elutasított
– olvasható a közleményben.
Ugyanis a módosítás „egy olyan kaput nyitott volna ki, mely nem érdeke a kerületnek, hiszen nem céljuk a túlépítettség elősegítése, ezzel esetlegesen legalizálva a szabálytalan építkezéseket” – tették hozzá.
„Tordai Bence eddigi lépései csupán az időhúzást szolgálták. A vonatkozó jogszabályok alapján azonban számolnia kell a szabálytalan építkezése miatti következményekkel” – fogalmazott közleményében a kormányhivatal.
