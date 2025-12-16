Súlyos élelmiszerbiztonsági problémák miatt felfüggesztette egy vadfeldolgozó üzem működését a Nébih

A szakemberek a vizsgálatok során fellelt élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő jogsértések okán az üzem működését azonnali hatállyal felfüggesztették. Több mint 3 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, valamint elrendelték azok hatósági zár alá vételét – tájékoztatta a hatóság kedden az MTI-t.

A közlemény szerint súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tapasztaltak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadfeldolgozó üzemben tartott ellenőrzésen a Nébih ellenőrei. Az épület fémszerkezetének festése és a szellőzőnyílások burkolata egyes helyiségekben sérült volt, és korrózió mutatkozott rajta. Több – nem erre a célra szolgáló – helyiségben is csomagolóanyagokat tároltak, amit alátét nélkül helyeztek el a padozaton. Az egyik füstölt áru raktárban lomot, bútort, használaton kívüli hűtőgépet tároltak. Az egyik munkaasztalra a műanyag vágódeszka rozsdás asztalos szorítókkal volt felrögzítve, és az egyik helyiségben pedig szennyezett állapotú, nem élelmiszeripari felhasználásra szánt orrfűrészt találtak az ellenőrök.

Egyes helyiségek és eszközök szennyezettek voltak, a forróvizes eszközfertőtlenítők nem működtek megfelelően, a higiénikus kézmosás feltételei számos helyiségben nem voltak biztosítva. Volt, ahol a csap megnyitását követően rozsdás víz folyt, máshol egyáltalán nem működött.

Az állati melléktermékek gyűjtésére és tárolására szolgáló helyiséget nem a rendeltetésének megfelelően használták, és nem rendelkeztek a gyűjtésükhöz előírt megfelelő edényekkel sem. Az üzemeltető a keletkezett állati melléktermékek jogszabályi előírások szerinti ártalmatlanításáról nem megfelelően gondoskodott, azok egy részét átmenetileg elföldelte az üzemmel szemközti területen, az ártalmatlanításról csak később akart intézkedni.

Az üzem dolgozói közül senki nem rendelkezett érvényes munkaegészségügyi alkalmassági igazolással, ezért a hatóság megtiltotta az ellenőrzés idején jelenlévő foglalkoztatottak munkavégzését. Az ellenőrök a súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő körülmények miatt az üzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették.

A hatóság 27 tétel, 3 tonnát meghaladó mennyiségű nem nyomon követhető, illetve dokumentált húsvizsgálat hiányában a jogszabályok által fogyasztásra alkalmatlannak minősülő élelmiszert azonnali hatállyal kivont a forgalomból. Megtiltotta továbbá azok forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint elrendelte az üzemben 2025. október 6-a után előállított, még megfelelő fogyaszthatósági vagy minőség megőrzési idővel rendelkező tételek forgalomból való visszahívását.

A jogsértések megszüntetése után, ismételt hatósági ellenőrzést követően az üzem folytathatta működését. Az eljárás, valamint a bírság kiszabása folyamatban van

– közölte a Nébih.

A gyomorforgató körülményekről a hatóság egy videót is közzétett oldalán, melyet alább tekinthetnek meg. Figyelem!: A nyugalom megzavarására alkalmas felvételek következnek!

Kiemelt kép: Nébih