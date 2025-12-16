Ruszin-Szendi Romulusz nem katona többé - a Honvédelmi Minisztérium indoklása szerint sohasem Magyarország és a honvédség érdekeit képviselte

December 8-án megszüntették Ruszin-Szendi Romulusz önkéntes tartalékosi jogviszonyát, így a volt vezérkari főnök többé nem minősül katonának, és ezzel elveszíti a havi 50 ezer forintos díjazását – sőt, akár ennél jelentősebb összegről is lehet le kell mondania. A jelenlegi Tisza Párt honvédelmi tanácsadójának esete példátlan, hiszen korábban még egyetlen vezérkari főnökkel sem történt hasonló.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter még szeptember végén jelentette be, hogy felbontja Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését, amelyet azzal indokolt: a volt vezérkari főnök méltatlanná vált, hogy a honvédség katonája legyen.

Ugyan hivatalosan az önkéntes tartalékosi státusz megszüntetéséhez nem kell indokolás, hiszen a 13/2024-es HM-rendelet szerint a miniszter egyoldalúan, magyarázat nélkül megszüntetheti azt. a

Honvédelmi Minisztérium a HVG megkeresésére emellett közölte:

„Ruszin-Szendi Romulusz sohasem Magyarország és a honvédség érdekeit képviselte, hanem saját politikai és személyes ambícióit helyezte előtérbe”.

Ezt az állítást egy májusi vizsgálat is alátámasztja, amely feltárta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a NATO-üléseken nem a magyar érdekeket, hanem ukrán álláspontot képviselt, és felszólalásait a „Slava Ukraini!”, vagyis a „Dicsőség Ukrajnának!” kifejezéssel zárta.

További támogatásról eshet el a volt vezérkari főnök

Ruszin-Szendi az említett 50 ezer forintos tartalékosi díj mellett havi 1,3 millió forintot is kapott az államtól, úgynevezett honvédelmi szolgálati juttatásként. Az Index beszámolója szerint a 2023-as „fiatalítási hullám” során több száz magas rangú katonát bocsátottak el, ami problémát jelentett a kormány számára, hiszen ezek az emberek egyik napról a másikra veszítették el teljes fizetésüket, miközben még messze voltak a nyugdíjkorhatártól. A honvédelmi szolgálati juttatást ezért vezették be: ez az elbocsátott katonák addigi fizetésének 70 százaléka, amelyet a nyugdíjba vonulásukig kapnak.

A kormány saját jogszabálya szerint a honvédelmi szolgálati juttatást csak az alábbi esetekben lehet megvonni:

ha a jogosult maga kéri,

ha elhalálozik,

ha betölti a nyugdíjkorhatárt,

ha jogerősen börtönbüntetést kap.

Azonban ezek egyike sem áll fenn Ruszin-Szendi Romulusz esetében.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a 2023-as kormányrendelet, amely ezt szabályozta, már nem érvényes, míg az új, 137/2024-es rendelet egyáltalán nem tartalmaz rendelkezést arról, miként lehet megvonni a juttatást. Vagyis jelenleg nincs olyan jogszabály, amely alapján el lehetne vonni Ruszin-Szenditől a havi 1,3 millió forintot– írja a portál.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz – Fotó: Facebook