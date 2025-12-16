Orbán Viktor: Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba

Műsorújság
2025.12.16. 07:30

„Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba. Könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle annál nehezebb. Ahogy közeleg az EU-csúcs, úgy kezd testet ölteni az a megoldás, amivel a brüsszeli bürokraták megpróbálják majd lenyomni a torkunkon Ukrajna kétéves hadi kiadásainak finanszírozását” – emelte ki Orbán Viktor a közösségi oldalán.
A megoldás megint a csodafegyver: a közös hitel. Ha kell, akár konszenzus nélkül. Aki nem akarja, az is megkapja a nyakába, a kamatokat pedig fizetheti évtizedekig – hangsúlyozta bejegyzésében a miniszterelnök.

Ezzel az orosz–ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk. Haladunk az eszkaláció irányába

– emelte ki.

„És ami biztos: a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják. Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön és a következő években – tette hozzá Orbán Viktor miniszterelnök.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

