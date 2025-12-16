Orbán Viktor: Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba

„Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba. Könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle annál nehezebb. Ahogy közeleg az EU-csúcs, úgy kezd testet ölteni az a megoldás, amivel a brüsszeli bürokraták megpróbálják majd lenyomni a torkunkon Ukrajna kétéves hadi kiadásainak finanszírozását” – emelte ki Orbán Viktor a közösségi oldalán.

„ A megoldás megint a csodafegyver: a közös hitel. Ha kell, akár konszenzus nélkül. Aki nem akarja, az is megkapja a nyakába, a kamatokat pedig fizetheti évtizedekig " – hangsúlyozta bejegyzésében a miniszterelnök. „ Ezzel az orosz–ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk. Haladunk az eszkaláció irányába " – emelte ki. „És ami biztos: a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják. Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön és a következő években" – tette hozzá Orbán Viktor miniszterelnök.