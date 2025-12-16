Orbán Viktor: Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba

„A megoldás megint a csodafegyver: a közös hitel. Ha kell, akár konszenzus nélkül. Aki nem akarja, az is megkapja a nyakába, a kamatokat pedig fizetheti évtizedekig” – hangsúlyozta bejegyzésében a miniszterelnök.
„Ezzel az orosz–ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk. Haladunk az eszkaláció irányába”
– emelte ki.
„És ami biztos: a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják. Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön és a következő években” – tette hozzá Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor: Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz, ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz
Orbán Viktor az Patriótának adott interjúban arról beszélt: meg kell akadályozni a külföldön befagyasztott orosz vagyon elkobzását és Ukrajnának adását, ha pedig ez nem sikerül, akkor „valahogy ki kell belőle maradni”, „leginkább az orosz válaszcsapásokból kellene kimaradnunk”.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)