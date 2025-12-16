Nem szíveli Orbán Viktort, de a többgyermekes anyák adómentességét zseniálisnak tartja a brit humorista

Az ismert brit humorista meglepő elismeréssel beszélt a magyar kormány családpolitikájáról, ráadásul annak ellenére tette ezt, hogy hangsúlyozta: politikailag nem áll közel a magyar miniszterelnökhöz. Jimmy Carr különösen a három- vagy többgyermekes édesanyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentességét emelte ki, amelyet forradalmi megoldásnak nevezett.

A Mandiner a Magyar Nemzet múlt hétvégi szemléjére hivatkozva írta meg, hogy a brit humorista, Jimmy Carr meglepő elismeréssel beszélt a magyar kormány családpolitikájáról a Triggernomics podcastben.

Bár hangsúlyozta, hogy politikailag nem áll közel a magyar miniszterelnökhöz, kijelentése szerint Magyarországon valósult meg az elmúlt húsz év „legprogresszívebb európai politikai gondolata”, ami éles kontrasztban áll a Nyugat-Európában megszokott kritikákkal.

Megfogalmazása szerint

a „soha többé jövedelemadó” logikája egyszerre kezeli a nemek közötti bérszakadék problémáját és kompenzálja azt a munkaerőpiaci hátrányt, amely a gyermekvállalással aránytalanul a nőket sújtja. Úgy vélte, az intézkedés nemcsak anyagi biztonságot ad, hanem ösztönzi az édesanyák munkába való visszatérését is.

A brit humorista a költségvetési aggályokat is félresöpörte, amikor kijelentette: a demográfia sorskérdés, ezért nem az számít, mennyibe kerül egy ilyen program, hanem az, hogy hosszú távon jobb társadalmat eredményez. Értelmezése szerint a gyermekvállalás támogatása nem szociális segély, hanem tudatos befektetés a jövőbe, ebben pedig a magyar modell szerinte messze megelőzi a nyugat-európai gondolkodást.

A Mandiner beszámolója szerint Jimmy Carr megszólalása azért is figyelemre méltó, mert egy olyan időszakban hangzott el, amikor Nyugat-Európa továbbra is a bevándorlásban keresi a demográfiai válság megoldását. A brit humorista ezzel szemben a magyar családpolitikát állította követendő példaként, zárásként pedig a nyugati politikusoknak is feltette a kérdést:

miért nem csinálják ezt ők is, ha egyszer „többen lenni jó dolog”.

A Magyar Nemzet a cikkében emlékeztetett: nem ez az első alkalom, hogy angolszász területről érkezik elismerés. Korábban Tucker Carlson amerikai konzervatív véleményvezér és Jordan Peterson kanadai pszichológus is méltatta a magyar családpolitikát, kiemelve, hogy a „demográfiai tél” ellen csak radikális, családközpontú lépésekkel lehet védekezni. De még maga J. D. Vance amerikai alelnök is követendő példaként hozta fel a magyar intézkedéseket.

A NAV szerint idén már 163 ezer háromgyerekes édesanya érvényesítette szja-mentességét

Mint ismert, Magyarországon 2025 októberétől a háromgyerekes édesanyák nem fizetnek személyi jövedelemadót (szja). A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden arról tájékoztatott, hogy 163 ezer anyuka már idén érvényesítette a kedvezményt, ők már ősztől szja-mentesen kapják a fizetésüket. Nekik januárban nem kell újabb nyilatkozatot tenni, a munkáltató, kifizető automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot – hívta fel a figyelmet a NAV.

