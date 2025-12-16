Nehézfém kioldódása miatt mintás üvegbögrét hívott vissza a fogyasztóvédelem

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján ólom és kadmium kioldódását mérték Kínából származó üvegbögréből, a termékből a lengyel LPP S.A. forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett az LPP Hungary Kft. által üzemeltetett Sinsay üzletekbe – tájékoztatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden az MTI-t.

A közlemény szerint a fogyasztóvédelmi hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (LPP Hungary), a cég a hatósággal együttműködve saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi.

A falevelet és gombát ábrázoló mintájú üvegbögre tételszáma 578ES-MLC-ONE, az NKFH kéri, hogy

aki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja.

A tájékoztatás szerint a nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Kiemelt kép: NKFH