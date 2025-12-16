Ne hagyjuk, hogy a Tisza a magyar emberek nyugdíjával játszadozzon! – figyelmeztetett Zsigó Róbert

Az államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt „5 perc alatt” elvenné a 14. havi nyugdíjat, emellett nyugdíjadót is bevezetne, ezért mindenkit arra kért: ne hagyják, hogy a Tisza Párt a magyar emberek nyugdíjával játszadozzon.

A Tisza Párt által tervezett gazdasági megszorító intézkedéseknek a nyugdíjakra, a nyugdíjasokra gyakorolt negatív hatásaira, következményeire hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött keddi videójában.

Mint Zsigó Róbert fogalmazott: újabb és újabb nyilatkozatokból derül ki, mire készül a baloldal és mit hozna a Tisza Párt megszorító csomagja a nyugdíjasoknak.

Az államtitkár szerint

a Tisza Párt „5 perc alatt” elvenné a 14. havi nyugdíjat, emellett nyugdíjadót is bevezetne.

Zsigó Róbert leszögezte: a 20 százalékos nyugdíjadó egy átlagos nyugdíjastól havi közel 49 ezer, egy özvegyi nyugdíjastól pedig átlagosan havi 35 ezer forintot venne el.

Az államtitkár a videóban arra figyelmeztetett, hogy – mint fogalmazott – nem csak a 14. havi nyugdíj van veszélyben, hanem a 13. havinak az elvétele is napirenden van.

Ennek alátámasztására a kormánypárti politikus felidézte, hogy baloldali szakértők hetek óta támadják ezeket az ellátásokat.

Zsigó Róbert arra hívta fel a figyelmet, hogy a kiszivárgott Tisza-csomag nemcsak a mostani nyugdíjasokat, hanem a jövő nyugdíjasait is érintené, vagyis a ma dolgozó embereket.

„A baloldal régóta erre készül: az állam kivonulna a nyugdíjrendszerből, megszűnne a garantált állami nyugdíj, kötelező befizetéseket írnának elő magánpénztárakba és semmilyen garancia nem lenne arra, ki mennyi nyugdíjat kap ”

– mondta az államtitkár, hozzáfűzve, hogy egyetlen rossz döntés is elég lehet ahhoz, hogy mindez valósággá váljon.

Ne hagyjuk, hogy a Tisza a magyar emberek nyugdíjával játszadozzon

– hangoztatta az államtitkár és hozzátette: „amíg nemzeti kormány van, addig a nyugdíjasok számíthatnak ránk”.

A nyugdíj garantált és adómentes, januártól jön az inflációkövető 3,6 százalékos nyugdíjemelés, februárban érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti összege is – sorolta videója végén Zsigó Róbert.

