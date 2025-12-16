Két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztés indulhat – jelentette be Panyi Miklós

Két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztés indulhat – jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebookon hétfő este.

Panyi Miklós bejegyzésében azt írta: hamarosan az egyik legkedveltebb budapesti kerületben is indulhat otthon startos lakásfejlesztés.

Hozzátette: a kormány hétfő este társadalmi egyeztetésre bocsátott két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztést. A két beruházás közel 1150 új lakás megépítésére irányul, ebből 470 lakás a XIII., 669 lakás a XVIII. kerületben valósulhat meg – írta.

Közölte: az elmúlt hónapokban

a kormányhoz több mint 40 ezer, Otthon Start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem.

Hozzátette: a hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátott két projekttel már közel 13 ezerre bővül az Otthon Start Program keretében hamarosan megépülő, másfél millió forintos négyzetméterár alatti értékesítendő új lakások száma. A 13 ezer lakásból 9200 Budapesten valósulhat meg – jegyezte meg.

Panyi Miklós bejegyzésében arról is írt, a következő években

több tízezer, a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható, megfizethető lakás megépítése várható az egész országban,

„amellyel egy új, a vásárlók számára minden korábbinál kedvezőbb helyzet jön létre a magyar lakáspiacon: az új fejlesztések nemcsak élénkítik az építőipart és több tízezer munkahelyet hoznak létre, hanem radikálisan bővítik az új építésű lakáskínálatot, amellyel

több évre gátat szabnak a lakásárak növekedésének”.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)