Miskolcon több szervezet összefogásával karácsonyi adománygyűjtés zajlik a Páli Szent Vince Szeretetszolgálat javára, két helyszínen, december 16-ig és december 21-ig, azzal az üzenettel, hogy jónak lenni jó – Miskolcon is.

Több szervezet összefogásával karácsonyi adománygyűjtés valósul meg Miskolcon a Páli Szent Vince Szeretetszolgálat támogatására. A kezdeményezés célja, hogy a rászoruló családok és hajléktalan emberek az ünnepek előtt kézzelfogható segítséget kapjanak.

A vállalkozói lét számunkra nem ér véget az üzleti eredményeknél. Felelősséggel tartozunk a közösségünkért is, és hisszük, hogy jónak lenni valóban jó.

Az adománygyűjtés két helyszínen zajlik. A BRS Klíma és Gázcentrum székhelyén a VOSZ Női Vállalkozói Szekció Borsodi csoportja szervez gyűjtést, ahol az adományokat 2025. december 16-ig fogadják. Az itt összegyűlt felajánlások elszállításával kapcsolatban Körmöczy Zsuzsanna egyeztet a VOSZ Női Szekció nevében.

A másik gyűjtőpont a miskolci Városháza aulájában működik, amelyet a Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület szervez. Az innen összegyűlt adományok elszállítása 2025. december 22-én történik.

Az ünnepi adománygyűjtés számunkra az odafigyelésről, az emberségről és az összetartozásról szól. Arról, hogy a karácsony mindenkié.

A gyűjtés során elsősorban tartós élelmiszereket, tisztálkodási szereket és édességeket fogadnak. A felajánlások a Páli Szent Vince Szeretetszolgálathoz kerülnek, amely rendszeresen közel 100 rászoruló családot és hajléktalan embert támogat.

A kezdeményezés egyik meghatározó szereplője Rápóti-Fekete Mónika, az Aba-Szer Fémbútor Kft. ügyvezetője, a VOSZ Borsod vármegyei Női Szekciójának tagja, valamint a Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület alapítója és elnöke, aki immár 20 éve szervez adománygyűjtéseket és közösségi segítségnyújtó akciókat.

„Számomra a legnagyobb érték az, amikor a cég, a civil közösség és az emberi odafordulás ugyanazt a célt szolgálja.”

A kezdeményezés üzenete egyszerű és időtálló: jónak lenni jó – Miskolcon is.

Kiemelt kép forrása: MTVA