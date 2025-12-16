Hétmilliárdos nyereménnyel jön a szilveszteri szuperlottó!

A Szerencsejáték Zrt. az ötös lottóra építve különleges nyereményjátékot hirdet meg 2025 végére: a szilveszteri szuperlottó 7 milliárd forintra emeli meg az ötös lottó aktuális főnyereményét, és a játék miatt hosszabb lesz a fogadási idő is.

A Szerencsejáték Zrt. azt közölte kedden az MTI-vel, hogy akár egy lottószelvény megvásárlásával, azaz 400 forintért cserébe nyerhet 7 milliárd forintot az újév első órájában bárki, aki december 20-a után vásárol ötöslottó-szelvényt, vagy van erre az időszakra szóló aktív öthetes szelvénye.

Guller Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója a közlemény szerint kiemelte:

„Célunk az, hogy a legrégebbi, legnépszerűbb és különleges hagyományokkal bíró ötös lottó játékunk ismét úgy csillogjon, mint 68 évvel ezelőtt. Az ötös lottó nemcsak a Szerencsejáték Zrt. identitásának része, hanem a magyar családoké is, hiszen bevezetése óta a harmadik nemzedék nő fel.”

Guller Zoltán hozzátette: „Az ötös lottó már bevezetésekor hagyományt teremtett, és főnyereménye az elmúlt közel 7 évtizedben több mint 500 család életét változtatta meg. Ezért döntöttünk úgy, hogy elindítjuk a szilveszteri szuperlottó nyereményjátékot, amely az ötös lottóhoz kapcsolódva az újév első órájában rendkívüli nyereménnyel adhat boldog évkezdést a játékosainknak.”

Közölték azt is, hogy

a szilveszteri szuperlottó nyereményjátékhoz kapcsolódó ötöslottó-sorsolásra szilveszter este 11-ig lehet fogadni, majd közvetlenül az óév befejeződése után, 2026. január 1-jén, 00:20-tól látható a számok kisorsolása élőben a Duna csatornán.

A játékosok számára fontos változás, hogy a nyereményjáték miatt december 27-én a SzerencseSzombat című műsorban csak Luxor- és Joker-sorsolás lesz, az ötös lottóé kerül át az újévre – jelezték.

Kiemelt kép: Az ötös lottó egyik sorsolása alkalmával készült fotó (Forrás: hirado.hu)