Európa és Magyarország válaszút előtt áll: követi Brüsszel háborús logikáját, vagy az emberek érdekét, a békét választja – jelentette ki Orbán Balázs

Orbán Balázs közösségi oldalán reagált a Wall Street Journal Európa háborús felkészüléséről szóló elemzésére. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: megdöbbentő, hogy a béke és együttműködés ígéretére épült Európai Unió mára saját küldetésének ellentétévé vált. Szerinte a cikkben bemutatott háborús retorika nem véletlen, hanem egy tudatos eszkaláció része, amellyel az európai társadalmakat próbálják hozzászoktatni a konfliktus elkerülhetetlenségének gondolatához.

„Egy emberöltőnyi békét követően Európa ismét háborús felkészülésbe kezd” – ezzel a címmel közölt figyelemre méltó elemzést a Wall Street Journal. Az amerikai lap szerint egyre nyilvánvalóbb, hogy az európai politikai vezetők hangvétele elmozdult a háborús retorika irányába, ami komoly lelki és történelmi fordulatot jelent egy olyan kontinensen, amely a világháborúk után a béke, az együttműködés és a jólét eszméire építette jövőjét.

A Wall Street Journal elemzése rámutat, hogy az európai biztonságért felelős döntéshozók ma már rendszeresen olyan üzeneteket fogalmaznak meg, amelyek még tíz évvel ezelőtt is elképzelhetetlenek lettek volna. Egyre gyakrabban hangzik el ugyanis, hogy Európának fel kell készülnie egy Oroszországgal szembeni fegyveres konfliktus lehetőségére. A lap szerint ma már alig telik el hét anélkül, hogy politikai vagy katonai vezetők ne próbálnák a közvéleményt felkészíteni egy közelgő háború elkerülhetetlenségére – írta a politikai igazgató.

Orbán Balázs az amerikai lap elemzésére közösségi oldalán a következőképpen reagált:

„Valóban megdöbbentő, hogy a békeprojektként indult Európai Unió mára a saját küldetésének antitézise lett”

– írta, majd hozzátette: Ez nem véletlen. Úgy véli, az európai vezetők háborúpárti megnyilvánulásai egy tudatos eszkalációs művelet részei, melynek célja, hogy elfogadtassák az európai emberekkel a háborúval járó sorkatonaságot, a gazdasági megszorításokat és végső soron a saját gyermekeik feláldozását egy idegen konfliktus oltárán.

„A brüsszeli elit, amely minden más területen kudarcot vallott, a háborús fenyegetésben látja utolsó esélyét hatalma megtartására és további központosítására”

– emelte ki, majd példákkal alá is támasztotta állítását.

Friedrich Merz német kancellár Putyin ukrajnai stratégiáját Hitler 1938-as terjeszkedéséhez hasonlítja, azt állítva, hogy Ukrajna megtámadása után Európa következik;

A NATO főtitkára szerint a konfliktus már Európa küszöbén áll, és a társadalmaknak olyan háborúra kell felkészülniük, amilyet a nagyszüleik és dédszüleik éltek át;

A francia vezérkari főnök arról beszélt nemrég, hogy Franciaország veszélyben van, ha „meginog, mert nincs felkészülve arra, hogy elveszítse gyermekeit, és hogy gazdasági áldozatokat hozzon”;

A brit hírszerzés vezetője szerint „most egy béke és háború közötti átmeneti helyzetben” vagyunk;

A brit haderő parancsnoka nemrég kijelentette: pályafutása során soha nem látott ilyen veszélyes helyzetet, és „egyre több család fogja megtapasztalni, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért” ;

; Kees Klompenhouwer holland diplomata írása szintén néhány napja jelent meg az ukrán sajtóban, mely amellett érvel, hogy Európának egy hosszú, nagy intenzitású háborúra kell berendezkednie Oroszországgal szemben;

Giuseppe Cavo Dragone tengernagy, a NATO Katonai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy Európának kilátásba kell helyeznie egy Oroszországgal szembeni megelőző csapás megindítását. Úgy véli, az uniónak mindenképp agresszív stratégiában kell gondolkodnia Moszkvával szemben;

Úgy véli, az uniónak mindenképp agresszív stratégiában kell gondolkodnia Moszkvával szemben; Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint Európának katonai egységeket kellene vezényelnie Ukrajnába a biztonsági garanciák részeként: „[Ukrajna esetében] meg kell néznünk, mik azok a kézzelfogható biztonsági garanciák. Ezek nem lehetnek papírok vagy ígéretek. Valódi csapatoknak, valódi képességeknek kell lenniük, hogy Ukrajna képes legyen megvédeni magát” ;

; Ruszin-Szendi Romulusz, a brüsszeli stratégia magyar végrehajtásáért felelős Tisza Párt vezető politikusa sem véletlenül szólta el magát, amikor arról beszélt „ha Ukrajna vagy NATO-, vagy EU-tag lenne, akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink”;

Orbán Balázs szerint ezek a példák mutatják, hogyan szoktatják apránként hozzá az európai társadalmakat ahhoz a gondolathoz, hogy a háború elkerülhetetlen. Pedig – mint írta – ez nem igaz, a háború nem szükségszerű – éppen ellenkezőleg. Hangsúlyozta: „Az amerikai békekezdeményezésnek köszönhetően soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború politikai lezárásának lehetőségéhez”, ugyanis „az Egyesült Államok új stratégiája már a geopolitikai és gazdasági stabilitás helyreállításáról beszél”.

Véleménye szerint Európa és Magyarország most válaszút előtt áll: Vagy követi a brüsszeli elit háborús logikáját, vagy az emberek érdekét – a békét, a biztonságot és a stabilitást – választja.

„Még van lehetőség letérni a pusztító háborúhoz vezető útról. Ehhez nem kell mást tenni, mint támogatni az amerikai békekezdeményezést, és nemet mondani az eszkalációs tervre”

– fejtette ki.

Bejegyzése végén hangsúlyozta, „egy dolog biztos: mi a végsőkig ragaszkodni fogunk a békepárti álláspontunkhoz, és nem fogjuk hagyni, hogy kockára tegyék a magyar emberek biztonságát és megélhetését”.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója előadást tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Fesztiválján 2025. május 8-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)