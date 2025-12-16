A Tisza Párt szerint Magyarországnak is multikulti társadalommá kellene válnia – mondta Vitályos Eszter

„Ébresztő! Ez nem elszólás, és nem is az első árulkodó nyilatkozat a Tisza embereitől. Elég egyetlen rossz döntés – és velünk is megtörténhet!” – figyelmeztetett a kormánypárti politikus.
Kiemelte: Brüsszel már előkészítette a rendeletet, amely szerint 2026 júliusától Magyarországra is meg akarják kezdeni a migránsok tömeges betelepítését. Egy Brüsszel-párti kormány ezt végre is hajtaná. Közölte, Magyar Péter korábban maga mondta ki: a migrációs szabályokat a brüsszeli elvárásokhoz kell igazítani, és akkor majd nem büntetik meg Magyarországot.
„A magyaroknak a hozzáállásukon kell változtatniuk – ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit” – idézte Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti (EP-) képviselője első nyilatkozatát Vitályos Eszter.
Azt írta,
„Feledy Botond, a Tisza Párt szakértője sejtelmesen utalt arra, hogy a párt most még nem beszélhet őszintén a migrációról, de végrehajtaná mindazt, amit Brüsszel elvár – lebontanák a kerítést, és betelepítenék a migránsokat”.
A Tisza-párti nyugdíjszakértő, Simonovits András szerint pedig a bevándorlási terveket fel kell gyorsítani, ki kell nyitni a kapukat, és a kormánynak erre kellene felkészítenie a lakosságot – tette hozzá.
Megjegyezte, a Tisza-szigeteken Nagy Boldizsár, a Soros-egyetem tanára nyíltan népszerűsítette Brüsszel bevándorláspárti politikáját és a migrációs paktumot.
Vitályos Eszter kitért arra, hogy a Tisza Párt „brüsszeli gazdái” – Manfred Weber és az általa vezetett Európai Néppárt – elkötelezettek a migrációs paktum végrehajtása mellett. Tarr Zoltán pedig maga mondta ki: a Tisza a fontos kérdésekben mindig a brüsszeli néppárt álláspontjához igazodik – írta az államtitkár.
Közölte, a Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben eddig minden olyan brüsszeli javaslatot megszavaztak, amely a kötelező betelepítést tartalmazó migrációs paktum végrehajtását segíti elő.
Úgy fogalmazott:
„A Tisza politikusai – Magyar Péter, Ruszin-Szendi, Bódis – rendszeresen bagatellizálják a migráció súlyosságát, miközben Európában naponta erőszakolnak nőket, késelnek az utcákon, és ártatlan emberek halnak meg.”
„Elég egy rossz döntés, és Brüsszel bábjai Magyarországot is bevándorlóországgá változtatják” – zárta bejegyzését Vitályos Eszter.
Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. április 10-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)