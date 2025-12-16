A Tisza Párt szerint Magyarországnak is multikulti társadalommá kellene válnia – mondta Vitályos Eszter

Vitályos Eszter szerint a Tisza Párt Magyarországon is multikulti társadalmat látna szívesen. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár kedden közzétett Facebook-bejegyzésében azt írta, „a Tisza Párt mögött álló baloldali politikus szerint Magyarországnak is olyan multikulti társadalommá kellene válnia, mint Ausztrália. Mondja ezt akkor, amikor Ausztráliában fényes nappal, egy strandon végeztek ki 15 embert az Iszlám Állam nevében”.

„Ébresztő! Ez nem elszólás, és nem is az első árulkodó nyilatkozat a Tisza embereitől. Elég egyetlen rossz döntés – és velünk is megtörténhet!” – figyelmeztetett a kormánypárti politikus.

Kiemelte: Brüsszel már előkészítette a rendeletet, amely szerint 2026 júliusától Magyarországra is meg akarják kezdeni a migránsok tömeges betelepítését. Egy Brüsszel-párti kormány ezt végre is hajtaná. Közölte, Magyar Péter korábban maga mondta ki: a migrációs szabályokat a brüsszeli elvárásokhoz kell igazítani, és akkor majd nem büntetik meg Magyarországot.

„A magyaroknak a hozzáállásukon kell változtatniuk – ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit” – idézte Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti (EP-) képviselője első nyilatkozatát Vitályos Eszter.

Azt írta,

„Feledy Botond, a Tisza Párt szakértője sejtelmesen utalt arra, hogy a párt most még nem beszélhet őszintén a migrációról, de végrehajtaná mindazt, amit Brüsszel elvár – lebontanák a kerítést, és betelepítenék a migránsokat”.

A Tisza-párti nyugdíjszakértő, Simonovits András szerint pedig a bevándorlási terveket fel kell gyorsítani, ki kell nyitni a kapukat, és a kormánynak erre kellene felkészítenie a lakosságot – tette hozzá.

Megjegyezte, a Tisza-szigeteken Nagy Boldizsár, a Soros-egyetem tanára nyíltan népszerűsítette Brüsszel bevándorláspárti politikáját és a migrációs paktumot.

Vitályos Eszter kitért arra, hogy a Tisza Párt „brüsszeli gazdái” – Manfred Weber és az általa vezetett Európai Néppárt – elkötelezettek a migrációs paktum végrehajtása mellett. Tarr Zoltán pedig maga mondta ki: a Tisza a fontos kérdésekben mindig a brüsszeli néppárt álláspontjához igazodik – írta az államtitkár.

Közölte, a Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben eddig minden olyan brüsszeli javaslatot megszavaztak, amely a kötelező betelepítést tartalmazó migrációs paktum végrehajtását segíti elő.

Úgy fogalmazott:

„A Tisza politikusai – Magyar Péter, Ruszin-Szendi, Bódis – rendszeresen bagatellizálják a migráció súlyosságát, miközben Európában naponta erőszakolnak nőket, késelnek az utcákon, és ártatlan emberek halnak meg.”

„Elég egy rossz döntés, és Brüsszel bábjai Magyarországot is bevándorlóországgá változtatják” – zárta bejegyzését Vitályos Eszter.

Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. április 10-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)