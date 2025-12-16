A Strabag nem vállal felelősséget a saját munkájáért

A Strabag nem hajlandó garanciát vállalni az általa által elvégzett munkáért, így nincs lehetőség megnyitni az M30-as autópályát – közölte a minisztérium.

„2025. december 11-én a STRABAG készre jelentette az M30-as autópályán végzett garanciális munkákat. 2025. december 16-án került sor a javítások műszaki átadás-átvételére a STRABAG, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és az autópályát üzemeltető MKIF Zrt. részvételével.

Sajnálattal értesültünk arról, hogy a STRABAG nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért, így az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az autópályát.

A közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudunk elfogadni, amelyért a kivitelező STRABAG teljes körű írásos felelősséget vállal és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni” – áll az ÉKM közleményében.

Kiemelt kép: M30-as autópálya (Fotó: Facebook)