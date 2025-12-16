A NAV szerint idén már 163 ezer háromgyerekes édesanya érvényesítette szja-mentességét

2026. januártól a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat tehető, vagyis a megtett nyilatkozat addig érvényes, ameddig az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz.
Egy átlagos keresetű háromgyermekes anya több mint százezer forintot spórol az szja-mentességgel – mondta az államtitkár
Videójában Koncz Zsófia egyebek között kiemelte, hogy egy átlagos keresetű háromgyermekes édesanya fizetésével számolva az érintett család akár havi 109 ezer forintot is megtakaríthat.
2026-tól ráadásul azok a többgyermekes édesanyák, akik a gyermekeikre tekintettel családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, hanem a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól, kifizetőtől.
„A 2025-ben nem igényelt háromgyermekesekre vonatkozó adókedvezmény nem vész el. Aki 2025-ben év közben nem kérte, az 2026-ban a 2025-ös szja-bevallásban egy összegben visszaigényelheti”
– tette hozzá a NAV.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu)