A Gondosóra program egyedülálló a világon – értékelt Koncz Zsófia

A Gondosóra program a világon egyedülálló, Magyarország nemcsak család-, hanem idősbarát is – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden Budapesten, a Gondosóra évzáró – Ahol a biztonság összeköt című rendezvényen.

Koncz Zsófia a Bálna rendezvényközpontban tartott eseményen közölte: a Gondosóra felhasználóinak száma már meghaladta a 950 ezret. Mint rámutatott, „a gondosóra életet ment és családokat segít a mindennapokban”.

A kormány 2010 óta egy igazi családbarát fordulatot hajtott végre, ennek az ékköve a Gondosóra-hálózat elindítása, hiszen alanyi jogon 65 éves kor felett „egy nagyon fontos gondoskodást, törődést tudnak adni az időseknek” – fogalmazott az államtitkár, kiemelve: a kormány 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal.

Koncz Zsófia felhívta arra is a figyelmet, hogy a kormány családpolitikájában egyik kiemelkedő szempont a nagyszülők szerepe, és éppen ezért 2011-ben bevezették a Nők 40 programot, amellyel már több mint 400 ezer nő tudott élni. Ebben részesülve nagyon sokan nagyszülőként tudtak a gyermeknevelésben még aktívabban részt venni. Továbbá bevezették a nagyszülői gyedet, amely szintén egyedülálló nemzetközi szinten – mutatott rá.

Az államtitkár kiemelte:

a nyugdíjakra fordított összeg az idei költségvetésben 7300 milliárd, a jövő évi költségvetésben pedig ezt 7700 milliárd forintra emelték. Továbbá az Országgyűlés megszavazta a 14. havi nyugdíj bevezetését is

– jegyezte meg.

Koncz Zsófia úgy fogalmazott: „A 13. havi nyugdíj visszavezetése az egy becsületbeli ügy volt, a 14. havi nyugdíj bevezetése meg egy történelmi lépés.”

A jövő évben is azt tervezik, hogy a senior örömtánccal, a gyalogló klubbal, a Gondosóra felhasználóival együtt folyamatosan építik a közösséget – mondta.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője beszédében kiemelte: „Család nélkül nincsen egészséges nemzet.” Az a társadalom lesz hosszú távon erős, kitartó és győztes, amely megbecsüli az időseket, és megköszöni nekik a sok évtizedes munkájukat – mondta.

Szentkirályi Alexandra felhívta arra a figyelmet: „Egyáltalán nem magától értetődő az, hogy itt, Magyarországon a nyugdíjasokat ilyen mértékben megbecsüljük. Nem magától értetődő az, hogy van nyugdíjprémium, ha jól megy a gazdaságnak, hogy inflációkövető a nyugdíj, az sem magától értetődő, hogy van 13. havi nyugdíj, és most érkezik a 14. havi.”

Mint kifejtette, az a helyzet, hogy meglehetősen sokan – érthetetlen és felháborító módon – támadják a 13. vagy a 14. havi nyugdíj létjogosultságát. „Azt mondják, hogy igazságtalan. Azt mondják, hogy ez nem jár” – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

Kiemelte: a kormány azon dolgozik, hogy az idősek azt érezhessék, hogy „nagyon hálásak vagyunk” a társadalomban, a munkahelyen elvégzett munkájukért.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciója is azon dolgozik, hogy minél jobb legyen nyugdíjasoknak. A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a rezsitámogatással kapcsolatos előterjesztésükét és azt a javaslatukat is, amely különböző kulturális programokat, szabadidős programokat tesz ingyenesen elérhetővé nyugdíjasoknak – mondta Szentkirályi Alexandra.

Közölte:

a Gondosóra több mint 70 ezer életet mentett meg.

Juhász Roland, a Gondosóra program felügyeletéért és megvalósításáért felelős Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője emlékeztetett: a Gondosóra program 2022 márciusában indult, országosan 2023 nyarán kezdtek kiterjeszteni. Akkor körülbelül 30 ezer felhasználó volt – jegyezte meg.

Juhász Roland közölte: a program ismertsége országosan 98 százalékos. Egy felmérés szerint az emberek 86 százaléka ajánlaná másnak a programot, ez mutatja az elégedettséget a szolgáltatással. Kiemelte: a világon nincs máshol ilyen ingyenes, az állam által garantált, az állam által adatbiztonságot, folytonosságot és elérhetőséget biztosító program.

A Gondosóra programban eddig 770 ezer esetben történt általános segítségnyújtás – közölte Juhász Roland, aki úgy fogalmazott: „bármilyen élethelyzetben lehet a Gondosórához fordulni és segítséget kérni”.

A szolgáltatás Magyarország teljes területén, a 65 év feletti magyarországi lakhellyel rendelkező magyar állampolgárok számára elérhető.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára beszédet mond a Gondosóra program sajtónyilvános projektzáró eseményén a budapesti Bálna Honvédelmi Központban 2025. december 16-án (Fotó: MTI/Soós Lajos)