2027 második felére érhető el fenntartható módon az inflációs cél – közölte Varga Mihály

Varga Mihály közölte, hogy a jegybank idén 4,4 százalékos, jövőre 3,2 százalékos, 2027-ben 3,3 százalékos inflációt valószínűsít.
Az MNB monetáris tanácsa
elkötelezett a 3 százalékos infláció elérése mellett, a makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat folyamatosan értékelve ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről
– tette hozzá.
A keddi kamatdöntés szerint a monetáris kondíciók nem változtak, az alapkamat 6,5 százalék maradt. Az irányadó ráta legutóbb 2024 szeptemberében módosult.
Kiemelt kép: Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke sajtótájékoztatót tart az MNB monetáris tanácsának ülése után a Magyar Nemzeti Bank Teátrumában 2025. december 16-án. A tanács nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5 százalékos szintjén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)