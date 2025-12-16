2027 második felére érhető el fenntartható módon az inflációs cél – közölte Varga Mihály

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) inflációs célja 2027 második felében érhető el fenntartható módon, de a szeptemberi előrejelzéshez képest idén és jövőre is alacsonyabb lehet az infláció – mondta az MNB elnöke a keddi kamatdöntő ülést követő sajtótájékoztatón.

Varga Mihály közölte, hogy a jegybank idén 4,4 százalékos, jövőre 3,2 százalékos, 2027-ben 3,3 százalékos inflációt valószínűsít.

Az MNB monetáris tanácsa

elkötelezett a 3 százalékos infláció elérése mellett, a makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat folyamatosan értékelve ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről

– tette hozzá.

A keddi kamatdöntés szerint a monetáris kondíciók nem változtak, az alapkamat 6,5 százalék maradt. Az irányadó ráta legutóbb 2024 szeptemberében módosult.

Kiemelt kép: Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke sajtótájékoztatót tart az MNB monetáris tanácsának ülése után a Magyar Nemzeti Bank Teátrumában 2025. december 16-án. A tanács nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5 százalékos szintjén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)