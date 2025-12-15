Tarolt a Fidesz a nagykőrösi időközi választáson

A Fidesz–KDNP jelöltje több mint 52 százalékos eredménnyel nyerte meg a nagykőrösi időközi önkormányzati képviselő-választást a Pest vármegyei város 8. számú egyéni választókerületében.

A kormánypárt jelöltje, Zatykóné Kispál Andrea győzelmet aratott a nagykőrösi időközi önkormányzati képviselő-választáson. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a szavazatok 52,4 százalékát szerezte meg, megelőzve Köteles Lajost, a Jobb Nagykőrösért Egyesület jelöltjét, aki 30,65 százalékos eredményt ért el. A választáson indult még László Ferenc az MSZP színeiben, aki a voksok 16,95 százalékát kapta meg.

Az eredményre Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is reagált közösségi oldalán.

Bejegyzésében azt írta: „miközben a baloldal azzal villog, hogy megtöltötte Budapest legkisebb hídját, a Fidesz jelöltje 52 százalékkal nyert a nagykőrösi időközin!”

Az időközi választást azért kellett kiírni, mert a választókerületben 2024-ben megválasztott képviselő, Nagy Balázs (Fidesz–KDNP) szeptemberben elhunyt. A Pest vármegyei Nagykőrös 8. számú egyéni választókerületének választói névjegyzékében több mint 2700 fő szerepelt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)