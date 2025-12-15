Orbán Viktor az uniós csúcs előtt: Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz

„A tét egyszerű: háború vagy béke” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor hétfőn. A miniszterelnök szerint a következő napokban éppen ezért kiemelt jelentősége van az uniós döntéshozatalnak, amelyre Magyarország is felkészül: a magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága ülésezni fog.
„Soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború lezárásához. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket”
– fejtette ki.
A miniszterelnök szerint azonban ehelyett Európa inkább folytatná, sőt kiszélesítené a háborút gazdasági értelemben is a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával. Orbán Viktor figyelmeztetett: ez utóbbi lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni.
Hangsúlyozta:
„Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni”.
Végezetül következtetésképp kiemelte, „Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja”.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)