Lopott kisbusszal két rendőrautónak is nekihajtott egy szegedi férfi menekülés közben

A közlemény szerint a szegedi férfi tudomással bírt arról, hogy sofőr édesapja a munkáltatója kisbuszát mindig egy bevásárlóközpont előtt hagyja, és a kulcsot a bal hátsó keréknél kialakított mélyedésben helyezi el.
A vádlott egy áprilisi napon, az éjjeli órákban a közel 13 millió forint értékű kisbuszt elvitte abból a célból, hogy azt pénzzé tegye; a férfi megtalálta a gépjárműben a sértett cég nevére kiállított tankolókártyát is, így merült fel benne, hogy azzal még gázolajat is tud szerezni, amit szintén értékesíthet.
A férfi rövid idő leforgása alatt különböző benzinkutakon több száz liter gázolajat vásárolt a tankolókártyával, majd a kannákba és a hordókba töltött üzemanyagot egy ismerősének értékesítette.
A vádlott még több gázolajat akart szerezni, azonban félt attól, hogy az ellopott kisbuszt már keresi a rendőrség, ezért az üzemanyagért cserébe kapott használt gépkocsira felszerelte a kisbusz rendszámtábláit.
Kapcsolódó tartalom
Nagykőrösön több mint 400 liter gázolajat tankolt kannákba, a kutas azonban nem fogadta el a napi limit átlépése miatt a tankolókártyát, így a férfi a gázolaj egy részével elhajtott. Ezután egy kecskeméti benzinkútról további közel 225 liter benzint tulajdonított el.
A férfi az őt igazoltatni próbáló rendőrök elől elhajtott és a lopott kisbusszal több városon át menekülve két rendőrautónak is nekihajtott.
Ebben az ügyben a nyomozó ügyészség külön büntetőeljárást folytat – közölték, hozzátéve, hogy a férfi szervezetében többféle kábítószer volt.
A Ceglédi Járási Ügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfit lopás és csalás bűntette mellett egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével és kábítószer birtoklás vétségével vádolja.
Az ügyészség vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértettek kárának megtérítését indítványozza.
A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)