Ködös, ónos esős időjárással kezdődik meg a hét

Kép forrása: met.hu

A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul,

továbbra is nyugaton számíthatunk a leghidegebb időre.

Kép forrása: met.hu

Döntően borult, párás, egyes részeken ködös idő várható, de elsősorban a keleti határ mentén és esetleg délnyugaton felszakadozhat a rétegfelhőzet. Szitálás, a fagypont alatti helyeken ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de a kevésbé felhős részeken -3, -4 fok is lehet.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Nándorfi Máté