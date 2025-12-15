Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Ködös, ónos esős időjárással kezdődik meg a hét

Szerző: hirado.hu
2025.12.15. 06:14

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Folytatódik a döntően borult, többfelé párás, helyenként ködös idő - rosszabb látási viszonyok főleg a Nyugat-Dunántúlon lehetnek. Szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás is előfordulhat – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul,

továbbra is nyugaton számíthatunk a leghidegebb időre.

Kép forrása: met.hu

Döntően borult, párás, egyes részeken ködös idő várható, de elsősorban a keleti határ mentén és esetleg délnyugaton felszakadozhat a rétegfelhőzet. Szitálás, a fagypont alatti helyeken ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge marad.

 A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de a kevésbé felhős részeken -3, -4 fok is lehet.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Nándorfi Máté

időjárásIdőjárás-jelentésónos eső Magyarország

Ajánljuk még

 