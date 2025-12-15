Igazságtalan, hogy a több nyugdíjból élők tovább élnek - mondja a Tisza szakértője

Simonovits András egy interjúban arról beszélt, hogy azok, akiknek magasabb a nyugdíjuk, tovább élnek, és ez sokba kerül, ezért csökkenteni kell a nyugdíjakat. Az Ellenpontnak a Magyar Nemzet által szemlézett cikke rámutat: a Tisza-párti közgazdász olyan nyugdíjakat akar, amelyekből nem telik az időseknek megfelelő élelemre és gyógyszerre.

Az Ellenpont rábukkant egy Simonovits Andrással készült januári beszélgetésre, amelyben a nyugdíjszakértő többek között azon sajnálkozik, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkezők tovább élnek, így a rendszert is tovább „terhelik”.

Tehát már vannak kétmilliós nyugdíjak is, nem is kell olyan messze menni, és ez a társadalom jogos irigységét váltja ki. Jogos irigységnek nevezem, és hozzáteszem, hogy költségvetésileg ez felelőtlen, mert a tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát. Tehát akinek kétmilliós a nyugdíja, az nem 15–20 évet fog átlagosan eltölteni a rendszerben, hanem 30 évet

– fogalmazott a Tisza-párti közgazdász.

A Tisza és a pártot támogató szakértők – köztük Surányi György, Bod Péter Ákos, Petschnig Mária Zita vagy Kéri László – folyamatosan a nyugdíjak csökkentéséről beszélnek. Ebbe a sorba illeszkedik Simonovits András mostani nyilatkozata is.

Kiemelt kép: Simonovits András – MTI Fotó: Beliczay László