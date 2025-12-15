Hős lett egy négyéves kisfiúból – édesanyja életét mentette meg

Amikor egy négyéves budapesti kisfiú nem tudta felébreszteni édesanyját, azonnal felismerte a bajt, és tárcsázta a segélyhívót. A telefonhívást követően a mentésirányító végig vonalban maradt, megnyugtató szavaival folyamatosan biztatta a gyermeket.

Elképesztő lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy négyéves kisfiú Budapesten, aki amikor nem tudta felébreszteni édesanyját, azonnal felismerte a bajt, és tárcsázta a segélyhívót – számolt be a nem mindennapi esetről az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) vasárnap este a Facebook-oldalán.

Azt írták: a telefonhívást követően a mentésirányító végig vonalban maradt, megnyugtató szavaival folyamatosan biztatta és betegvizsgálatra instruálta a gyermeket, aki pontos leírást adott anyukája állapotáról.

A helyzet felmérését követően a rutinos mentésirányító arra bátorította a kisfiút, hogy kérjen segítséget, így a gyermek a szomszédokhoz sietett.

A helyszínre érkező mentők megvizsgálták, majd azonnal ellátták az édesanyát, aki alacsony vércukorszintje miatt vált kontaktusképtelenné.

A gyors beavatkozást követően a beteg rövidesen magához tért, így végtelenül ügyes kisfiának köszönhetően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.

Az OMSZ a bejegyzésben szívből gratulált a bátor kisfiúnak és a mentés minden résztvevőjének.

A bejegyzésben a mentésirányító és a kisfiú beszélgetése is visszahallgatható.

❗️4 ÉVES GYERMEK MENTETTE MEG ÉDESANYJA ÉLETÉT❗️

♥️Elképesztő lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy 4 éves kisfiú… Közzétette: Országos Mentőszolgálat – 2025. december 14., vasárnap

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)