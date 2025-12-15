Műsorújság
Hibás jelölés miatt gyermekeknek szánt étkészletet hívott vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.15. 15:16

| Szerző: hirado.hu
Egy uniós gyorsriasztási rendszer jelzése alapján a hatóságok megállapították, hogy a terméken félrevezető használati információk szerepelnek. Információk szerint ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kifogásolt tétel azonnali visszahívását rendelte el.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett jelzés nyomán hatósági ellenőrzés indult, amelyben megállapították: egy gyermekek számára készült étkészlet jelölése hibás, mivel a csomagoláson valótlan vagy félrevezető információk szerepelnek – például, hogy a termék mikrohullámú sütőben is használható.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, amely a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségének védelme érdekében saját hatáskörben megtette a szükséges lépéseket. Ennek keretében gondoskodott az érintett terméktétel visszahívásáról.

Az érintett termékek neve:

  • Gyerekétkészlet dinoszauruszvilág
  • Étkészlet unikornisvarázslat

A hatóság figyelemmel kíséri a vállalkozás intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását. Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a megjelölt tételazonosítóval rendelkező terméket megvásárolták, és az még a birtokukban van, azt a továbbiakban ne használják.

A kiemelt kép illusztráció – MTI Fotó: Illyés Tibor

