Hatalmas keretösszegű pályázatok indulnak a Magyar falu programban – közölte Gyopáros Alpár kormánybiztos

Két új pályázaton, összesen 20 milliárd forintos keretösszegig pályázhatnak a falvak közterületeik, ingatlanaik felújítására – jelentette be Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán hétfőn közzétett videóban.

„Alighogy kihirdettük a közvilágítás korszerűsítését célzó pályázatunk eredményét, máris meghirdetjük az új pályázatokat a Magyar falu program keretében a magyarországi falvak számára. Ráadásul mindjárt kettőt, összesen 20 milliárd keretösszegben” – mondta a kormánybiztos.

Az egyik a már jól ismert önkormányzati utcák, járdák építését, felújítását célzó pályázat, ami rendkívül népszerű – közölte.

Ennek újdonsága, hogy a falvak önállóan pályázhatnak csapadékelvezető-árkok tisztítására, felújítására, karbantartására, továbbá parkolók építésére, kapubeállók korszerűsítésére is – tette hozzá.

Ráadásul emelkedik a támogatás összege is, az utcák, csapadékvízelvezető árkok esetében 60 millió forint, járdák felújítására 15 millió, parkolók kialakítására 30 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyerhető el

– ismertette Gyopáros Alpár.

Egy másik pályázati felhívásban önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére és eszközök beszerzésre van lehetőség. Az önkormányzati épületek felújítása, például orvosi rendelők, óvodák, kultúrházak, faluházak, könyvtárak. Ide tartozik a falu- és tanyagondnoki gépjárművek beszerzése, ami idén kiegészül a mezőőri szolgálatokkal.

Ennek a pályázatnak a keretében meglévő játszóterek felújítására és új játszóterek építésére, illetve a temetői infrastruktúra, például ravatalozók felújítására is lehet jelentkezni

– közölte a kormánybiztos.

A pályázatokat január 15-e és február 16-a között lehet benyújtani, részletek a Magyarfalu.hu oldalon olvashatók – mondta Gyopáros Alpár.

Kiemelt kép: Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, fideszes országgyűlési képviselő (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)