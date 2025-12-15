Ha lesz Európa–Oroszország háború, azt nem fogja Európa túlélni – figyelmeztetett Szijjártó Péter Brüsszel terve kapcsán

Brüsszel, a saját szabályait is nevetségessé téve, további 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, ami elfogadhatatlan eszkalációs kockázatot jelent és ekképpen teljesen ellentétes a magyar emberek érdekeivel – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülést megelőzően arról számolt be, hogy ebből a 80 ezer milliárd forintból 46 ezer milliárd forint Ukrajna felfegyverzésére menne, s ez a háború meghosszabbításához vezetne.

„Nyilvánvalóan, ez teljesen ellentétes a magyar emberek és Magyarország érdekével. Ez az intézkedés a háború újabb meghosszabbításához vezetne, ami újabb több tíz- vagy százezer áldozatot követelne, további pusztításokat hozna”

– figyelmeztetett.

„Ráadásul az Európai Unió, a saját szabályait nevetségessé téve, egyébként az orosz vagyon lefoglalásából akarja előteremteni ezt a 80 ezer milliárd forintot, ezzel egy olyan eszkalációs kockázatot okoz, amelyhez foghatót az elmúlt két-három évben nem nagyon láttunk” – vélekedett.

„Ugyanis az orosz vagyon befagyasztása, illetve ezen orosz vagyon felhasználása egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú még az elmúlt két-három évben sem volt”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a háború meghosszabbodásának egyik legfőbb kockázata az eszkaláció, hogy a háború tovább terjed Európa irányába.

„Ez egy olyan veszély, amit nem hozhatnak egyszerűen Európa fejére, úgyhogy a mai napon itt az lesz a feladat, hogy világossá tegyük, hogy a háború eszkalációjának kockázata elfogadhatatlan, egész egyszerűen azért, mert ha lesz Európa–Oroszország háború, azt nem fogja Európa túlélni. Ezért meg kell akadályozni egy ilyen háború kirobbanását”

– szögezte le.

A lengyel kollégájával fennálló feszültséggel kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy Radoslaw Sikorski háborúpárti, ő pedig békepárti. „A lengyel kormány háborúpárti, a magyar kormány békepárti, ebből fakad minden konfliktus, és mindaddig, amíg ők háborúpártiak, mi meg békepártiak vagyunk, addig nem nagyon látok megegyezésre lehetőséget” – fogalmazott.

A miniszter érintette a REPowerEU-rendeletet is, és megerősítette, hogy amint azt hivatalosan is elfogadják, a magyar és a szlovák kormány megtámadja a döntést az Európai Bíróságon.

„Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió ezzel az intézkedéssel megsértette a saját szabályait, tekintettel arra, hogy az alapszerződés egyértelműen kimondja, hogy a nemzeti energiamix kialakítása nemzeti hatáskör. Ezt a hatáskört a REPowerEU sértené. Ráadásul ez az intézkedés teljes mértékben ellentétes az Európai Bizottság saját hatásvizsgálatával is, továbbá veszélyeztetné Magyarország energiaellátásának biztonságát, amit nem tudunk elfogadni” – húzta alá.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Support Services Group Europe Zrt. beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Soós Lajos)