Gulyás Gergely az Igazság órájában: Az új baloldali formát úgy hívják, hogy Tisza

Az új baloldali formát úgy hívják, hogy Tisza – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn. Gulyás Gergely az Igazság órája című online műsor hétfői adásában azt mondta: sem Dobrev Klárában sem Magyar Péterben sincs semmilyen ellenérzés, hogy „frigyre lépjenek” egymással.

Gulyás Gergely az Igazság órája című online műsorban azt mondta,

„akár a 2010 előtti posztkommunistákat nézzük, akár a 2010 utáni baloldali kísérletek szereplőit, ideértve a 2022-ös baloldali összefogást, az mostanra egy az egyben maga a Tisza”.

A politikus közölte, maga a próbálkozás is ugyanaz, valamilyen új forma kell, ami a korábbi, újabb és újabb kísérletek utáni sikertelenséget követően esélyt ad a választásokon.

Lehet együttműködés a Tisza és a DK között

Azzal kapcsolatban, hogy az egyéni jelöltek esetében elképzelhető-e együttműködés a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció között, Gulyás Gergely úgy fogalmazott,

az biztos, hogy sem Dobrev Klárában sem Magyar Péterben sincs semmilyen ellenérzés, hogy „frigyre lépjenek” egymással.

Arról, hogy Bokros Lajos egykori pénzügyminiszter a „leggonoszabb változásnak” nevezte a háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentességének bevezetését a miniszter elmondta, mélyen meg van győződve az intézkedés helyességéről. Szavai szerint ha valakinek nem fájdalmas, ha csak 5 millió magyar lenne a világon, nem pedig tizenegynéhány millió, a közgazdasági realitást látva akkor is el kell ismernie, hogy nehezen lesz fenntartható a nyugdíjrendszer vagy egészségügyi-ellátórendszer, ha a demográfiai folyamatok nem változnak.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, csak állami oldalról nehéz változtatni a demográfiai helyzeten. A kormány által hozott családtámogatási lépések eredményességét azonban jól mutatja, hogy 200 ezer gyermek nem született volna meg, ha a 2010-es folyamatok változatlanok maradnak.

Hadüzenettel érhet fel, ha felhasználják a befagyasztott orosz vagyont

Arról, hogy az EU a befagyasztott orosz vagyon felhasználását tervezi Ukrajna javára, a miniszter úgy fogalmazott, amit tenni készülnek, „az felér egy hadüzenettel” és semmilyen jogalapja sincsen. Nem vitás az, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, az a nemzetközi jog egyértelmű megsértése, de annak sincs semmilyen jogalapja, hogy egy befagyasztott vagyont fel lehessen használni akármilyen jogi konstrukcióban. A lépésnek nemcsak az a veszélye, hogy az ebben résztvevő államokat egy bírósági eljárásban a vagyon visszafizetésére kötelezik, hanem az is, hogy a befektetésért folyó harcban Európa diszkvalifikálja magát – tette hozzá.

A politikus leszögezte,

az Európai Unió kialakított egy konstrukciót, amiről mindenki pontosan tudja, hogy hazugság vagy működésképtelen, de ennek ellenére igyekeznek mögé többséget teremteni.

A tagállamok belpolitikai okokból nem tudják vállalni, hogy tízmilliárdokat küldjenek Ukrajnába, hiszen az európai gazdasági helyzet nem fényes, elsősorban azért, mert három és fél éve tart egy háború. Ahelyett, hogy ennek lezárásáért tenne, ennek meghosszabbítását próbálja Európa pénzelni. Ebben a helyzetben próbálnak olyan megoldást találni, amely nem jár a tagállamok befizetésével vagy adósságának növelésével, elveszik más pénzét – mondta Gulyás Gergely.

A miniszter leszögezte,

látszik, hogy ennek a politikának a tartalékai kimerültek.

Az amit Európai Unió vezetői tesznek, az kétségkívül háborúhoz vezethet, akár a harmadik világháborúhoz is. Ez egy valós fenyegetés, ezért kell határozottan nemet mondani ezekre a brüsszeli törekvésekre. Az a kérdés, hogy az Európai Unió eredményes lesz-e abban, hogy az amerikaiakat megakadályozza a béketeremtésben – hangsúlyozta a politikus.

Ukrajna katonailag nem nagyon fog jobban állni ebben a háborúban, mint ahogy most áll – közölte a miniszter, aki leszögezte azt is, „eddig mindig azt láthattuk, hogy amikor a béke reális opció volt, akkor Ukrajna rosszul járt azzal, hogy nem kötött békét”.

A miniszter közölte, az Európai Unióban a lakosság számára Magyarországon a legolcsóbb az áram és a gáz ára, nem is kevéssel, és a cégek is jobban állnak a középmezőnynél, hozzátéve: „erre képes a magyar állam”.

Nyugat-Európában nem érezhetik magukat biztonságban a zsidó közösségekhez tartozók

Az ausztráliai Sydney-ben rendezett hanuka ünnepségen történt merényletről a politikus kifejtette, túl azon a pótolhatatlan veszteségen, melyet minden emberi élet jelent, arról is kell beszélni, hogy az ilyen események egész közösségeket tartanak rettegésben. Nyugat-Európában talán már több mint egy évtizede, aki a zsidó közösséghez tartozik, az a mindennapokban nem érezheti magát biztonságban.

Közép-Európa maradt meg biztonságos helynek általánosságban is, de egyébként a vallási közösségeknek is, és ezen belül az a zsidó közösségnek is

– mondta.

Magyarországon egy hanuka ünnepségen vagy egy karácsonyi vásáron való részvételnek érdemi kockázata nincsen, ez nagyon fontos, ezt meg kell őrizni hosszú távon is. Ez az, ami az elmúlt évtizedben – döntően a migráció következményeként -, Európában megszűnt – hangsúlyozta a politikus.

Hozzátette: emellett megfigyelhető az is, hogy Nyugat-Európa önként kezd lemondani arról, hogy a saját kulturális, vallási örökségét megőrizze.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)