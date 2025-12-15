Benzin helyett vizet tankolt több autós egy M7-es autópályán lévő benzinkúton

Információk szerint a cég lezárta az FS95-ös tankolást és vizsgálatot indított az ügyben, az érintetteket pedig kompenzálják.

A Totalcar írta meg elsőként, hogy benzin helyet vízzel lehetett tankolni az M7-es autópálya Balatonkeresztúr közelében lévő Shell benzinkútján, emiatt több autó is lerobbant. A lap információi szerint egy férfi a Redditen kért segítséget az esetet követően, bejegyzésére később többen is reagáltak.

A sofőr bejegyzésében írta, hogy 95-ös benzint akart tankolni, és kiemelte, külön figyelt arra, hogy ne cserélje fel a töltőpisztolyokat. Az autója mégis lerobbant nem sokkal a tankolást követően. Kiderült: nem ő az egyetlen, aki így járt. Legalább két másik autó, amelyik ott tankolt, szintén leállt.

Később elvitte kocsiját egy szervizbe, ahol a vizsgálat alatt kiderült, hogy nem felcserélték a benzint és a gázolajat, hanem megállapították, hogy

„nagyrészt víz van a tankban”.

A lap megkereste az érintett céget, a Shellt, amely közölte, hogy

„az FS95 tankolását haladéktalanul lezárták a töltőállomáson”.

A cég azonnal kezdeményezte az eset kivizsgálását, hogy pontosan megállapítsák a körülményeket. Kiemelték továbbá, hogy a vizsgálat lezárulását követően, annak eredményétől függően, az érintett, panaszos vásárlókat kompenzációban részesítik.

2019-ben is történt már mulasztás ennél a cégnél

Nem ez lenne az első eset, hogy a Shell hasonló hibát vét. 2019-ben ugyancsak a Totalcar írta meg, hogy benzin helyett gázolajat, gázolaj helyett pedig benzint adott ki a vállalat egy magyar kútja. Akkor információk szerint kétszer 6500 liter üzemanyagot cseréltek fel a budapesti Füredi úton lévő Shell kúton.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Hirado.hu/Horváth Péter Gyula)