A Hit Gyülekezete elítéli az ausztráliai terrortámadást, és elismeri Izrael Állam önvédelemhez való jogát

Mély megrendüléssel és felháborodással értesült a Hit Gyülekezete az Ausztráliában, hanuka ünnepe idején a zsidó közösség ellen elkövetett véres terrortámadásról. „Gondolataink és együttérzésünk az áldozatokkal, a sebesültekkel és családjaikkal vannak. Osztozunk a zsidó nép gyászában, és határozottan kiállunk amellett, hogy a vallásgyakorlás szabadsága és az emberi élet sérthetetlensége alapvető, elidegeníthetetlen jog” – közölte az egyház országos vezetősége hétfőn az MTI-vel.

A közlemény alapján az ausztráliai vérfürdő nem elszigetelt eset, hanem része annak a világszerte egyre erősödő antiszemita és Izrael-ellenes gyűlöletkampánynak, amely szavakban, uszításban, majd egyre gyakrabban fizikai erőszakban és terrorcselekményekben ölt testet.

„Határozottan elítéljük az antiszemitizmus minden formáját, legyen az nyílt vagy burkolt, vallási, politikai vagy ideológiai indíttatású”

– hangsúlyozták.

Kijelentették, hogy az antiszemitizmus nem csupán a zsidó közösségek belügye, hanem a demokratikus társadalmak egészét fenyegető halálos betegség, a zsidók elleni gyűlölet mindig az emberi jogok, a jogállamiság és a szabadság elleni támadások számára készíti elő a terepet a társadalmakban.

Úgy folytatták a közleményt, hogy

elismerik Izrael Állam önvédelemhez való elidegeníthetetlen jogát: Izrael – mint minden szuverén állam –, jogosult és köteles megvédeni polgárait a terrorizmussal szemben.

Támogatják Izrael terrorizmus elleni fellépését, és elutasítják az Izraellel szemben rosszindulatokat keltő, manipulatív propagandát, amelyek a terror áldozatait teszik meg felelőssé az őt ért támadásokért – tették hozzá.

Mint írták,

aggodalommal tapasztalják, hogy bizonyos kormányok, nemzetközi intézmények és politikai szereplők – akár cselekvésükkel, akár hallgatásukkal –, hozzájárulnak az antiszemitizmus normalizálódásához.

Az Izrael-ellenes retorika gyakran válik az antiszemitizmus fedőnyelvévé, miközben a terrorizmus egyes formái relativizálást vagy mentegetést kapnak nemzetközi fórumokon – fűzték hozzá. A Hit Gyülekezete a közleményben felszólította a kormányokat, az ENSZ-t, az Európai Uniót és más nemzetközi szervezeteket, ítéljék el egyértelműen az antiszemitizmust, és azokat a megnyilvánulásokat, melyek Izrael démonizálását és delegitimálását célozzák, erősítsék meg a zsidó közösségek fizikai védelmét, különösen vallási ünnepek idején.

A kormányok számolják fel a terrorista szervezetek politikai vagy pénzügyi közvetlen vagy rejtett támogatását és lépjenek fel az online, offline térben közösségi médiában terjedő antiszemita beszéddel szemben, továbbá ismerjék el és tartsák tiszteletben Izrael önvédelmi jogát nemzetközi fórumokon, kettős mérce alkalmazása nélkül.

„Meggyőződésünk, hogy a zsidó közösségek elleni terrorhullám megállítása közös nemzetközi felelősség. A hallgatás, a relativizálás és a politikai megalkuvás csak tovább bátorítja a gyűlöletet és az erőszakot”

– fogalmaztak.

Kiemelt kép: Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)