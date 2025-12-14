Ripost: Terorcselekmény, emberölés és szexuális erőszak miatt is tartanak fogva fiatalokat a Szőlő utcában

Terrorcselekmény, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, szexuális erőszak, ahol 12 éven aluliak voltak az áldozatok, fegyveres rablás – hogy csak néhányat említsünk. Fiatal koruk ellenére a legsúlyosabb bűncselekményeket követték el azok, akiket a Szőlő utcai Intézetben tartanak fogva – számolt be a Ripost.

A lap közölte, hogy a Szőlő utcai intézet egyik fogvatartottját például emberölés kísérlete miatt tartják itt: 47 éves anyját és 72 éves nagymamáját akarta megölni, utóbbit késsel nyakon is szúrta. Egy másik elítélt társaival egy padon alvó hajléktalanra támadt, ütötték, rúgták, a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett. Egy másik fogva tartott terrorcselekményre készült. TikTok videót készített arról, hogy egy magyarországi és lengyelországi mecsetet felrobbant, és a robbantásról élőben videót tesz közzé. Barátnője édesanyját is meg akarta ölni, mert szerinte ő a felelős a lány pszichés állapotáért.

Az egyik fiatal férfi ellen gyermekpornográfia, emberölés előkészülete volt a vád. Örökbefogadó szüleit és a család kutyáját akarta megölni. A gyilkosságot gondosan megtervezte, azt akarta, hogy a nevelőanya nézze végig, ahogy végez a nevelőapával, majd az anyát megkínozza, melleit levágja, szemét kiszúrja. A náluk korábban intézkedő rendőrt is megakarta ölni, ehhez fegyvert akart szerezni. Az interneten kiskorúakkal ismerkedett, őket fenyegetéssel szexuális cselekményekre kényszerítette. Mindezt videóra is rögzítette – olvasható a Ripost cikkében.

Tartanak itt fogva olyan fiatalkorút, aki egy idős, fogyatékos férfit rabolt ki. A 82 éves férfit mellkason ütötte, mire az nekiesett egy vaskapunak, képtelen volt a védekezésre, ekkor a nadrágzsebeit átkutatta, lakáskulcsát és pénztárcáját elvitte, kirabolta.

Többeket 12 éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt ítéltek el. Egyikük esetében egy tízéves lány volt az áldozat, másik esetben a saját ötéves húga. De szexuális erőszak áldozata lett egy tízéves fiú is, akit késsel fenyegettek. Egyikük egy ötéves kislányt kényszerített arra, hogy orálisan elégítse ki.

A Ripost beszámolója szerint késsel elkövettet fegyveres rablások elkövetőit is őriznek a Szőlő utcában. Az egyik esetben felfegyverkezve elkövetett rablás, súlyos testi sértés volt a vád. A tettes megállított egy férfit, az óráját és a pénzét követelte, kést szorított a testéhez, fenyegette, hogy megöli. A férfi menekülni próbált, ekkor a fiú felrúgta. Az áldozat súlyos combcsonttörést szenvedett.

Egy másik fiatal rabló egy 12 éves bicikliző fiú táskáját ragadta meg, az áldozatot a földre rántotta, ököllel megütötte, a táskából a fiú pénztárcáját és mobilját vitte el. Ugyancsak rablás miatt ítélték el azt a fiatalt, aki édesanyjával együtt behatolt egy 72 éves nő lakásába, az áldozatot bántalmazták, s kirabolták. Egy másik rablás elkövetője testvérével együtt a buszpályaudvaron odament egy 17 éves fiúhoz, kényszerítették, hogy térdeljen le és könyörögjön, hogy ne vizeljék le. Cipőjét levetették vele és elrabolták a telefonját.

Egy másik elítélt egy 17 éves lányt követett, ütött arcon, aztán hajánál fogva az árokba rántotta. A mellkasára ült, alsóruházatát is átkutatva rabolta el a pénzét. Ugyancsak rablás, kifosztás miatt került ide az a fiatal férfi, aki egy utcán sétáló lányt felrúgott, amitől a lány bokacsonttörést szenvedett. Egy a troliról leszálló 74 éves nő kezéből is kitépte a táskáját.

Csoportos rablás elkövetőit is őriznek itt. Hatan egy 16 éves lányhoz léptek, akitől pénzt követeltek. Szemüvegét, telefonját, könyveit elvették, a táskájából a pénztárcáját kivették. A lányt eközben többször pofon ütötték, a nyakláncát is letépték róla.

Itt őrzik azokat is akik egy rendőrségi eljárást színlelve kopogtak be egy házba, pénzt követeltek, majd a sértett anyját kalapáccsal ütötték. Szintén a Szőlő utcában tartják fogva azokat, akik elraboltak egy 17 éves lányt, akit arra kényszerítettek, hogy szolgálja ki őket. A lakásból nem engedték ki. Megkísérelték felgyújtani a lány haját, miközben ököllel többször arcon ütötték – olvasható a Ripostban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook)