„Pont a városi, értelmiségi Tisza-támogatók fizetnének rá leginkább, ha Magyar Péter kormányra kerülne” – mondta az Alapjogokért Központ főigazgatója

„Ha a Tisza hatalomra kerülne, nemcsak baloldali megszorításokat vezetnének be, hanem az ukrajnai finanszírozás biztosításával Magyarország a háborúba is bevonódna” – mondta az Alapjogokért Központ főigazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Szánthó Miklós szerint ezért „elementáris és stratégiai érdeke” Magyarországnak, hogy „ezt a baloldali fenyegetést kiküszöbölje, és jövő áprilisban olyan döntéshozók maradjanak az ország kormányrúdjánál, amelyek nem a brüsszeli szándékot, hanem a magyar érdeket tekintik elsődlegesnek” – hívta fel a figyelmet. Úgy fogalmazott: a Tisza Párt hatalomra kerülve megszorító csomagot vezetne be Brüsszel kérésére és a magyaroktól beszedett pénzt „kijevi aranybudikba” csatornázná.

„A jobboldallal az is jól jár, aki nem oda szavaz, a Tiszával az is rosszul jár, aki oda szavazna”

– jelentette ki, hozzáfűzve, hogy a magyarországi baloldal mindig is híres volt a szociális érzéketlenségéről, a Tisza pedig e szellemben működne kormányon a családokat, anyákat, jól kereső városi értelmiségieket és a nyugdíjasokat sújtva.

Szánthó Miklóst a Tisza Pártnak tulajdonított, közelmúltban napvilágra került adótervekről kérdezték egyebek mellett annak kapcsán is, hogy Bokros Lajos volt pénzügyminiszter is megszólalt a „Tisza-csomagról”, s annak több pontjával egyetértett.

A szakértő szerint egyértelmű, hogy a Tisza baloldali, megszorító jellegű gazdaságpolitikát folytatna, amit nem is csak a napvilágra került tervek tükröznek, hanem korábbról ismert baloldali gazdasági szereplők nyilatkozatai is. Például Petschnig Mária Zita, aki rendszeres résztvevője a Tisza-szigetek rendezvényeinek, már be is számolt róla, hogyan kötötték a Tiszát baloldali kutatóintézetekhez, de Lengyel László maga mondta el egy másik beszélgetésben, hogy miként írják ezt a programot több százan – mutatott rá.

Szánthó Miklós szerint – bármennyire is tagadják – teljesen nyilvánvaló, hogy a Tisza baloldali szakértői írták azt a dokumentumot, ami nyilvánosságra került, s amely „brutális megszorításokat és elvonásokat” tartalmaz.

A szakértő kiemelte, hogy az országban nincs két baloldali elit, hiszen „ugyanazok a baloldali arcok, szakértők jönnek elő a munkásmozgalmi panteonból, akiket a 1990-es évek óta lehet látni baloldali pártok szekértolóiként”

– fogalmazott, kiemelve, hogy a Bokros- és Bajnai-csomag receptjeit lehet látni a Tisza terveiben is.

„Társadalmi mérnökösködés” ez a csomag a szakértő szerint, ami arra baloldali logikára épül, mely szerint az emberek nem tudják, hogyan kell elkölteni saját pénzüket. Ezért veszik vissza a támogatásokat például a vállalkozóktól, családoktól, anyáktól, hogy utána azt egy „elvont és eléggé homályos igazságeszmény jegyében” újraosszák – mondta, utalva arra, hogy Bokros Lajos szerint is az egyik leggonoszabb dolog az anyák adómentessége.

Szánthó Miklós közölte:

bár a közvélekedés szerint a Tisza Párt támogatói a városi, jobb egzisztenciával rendelkező értelmiségi rétegekből kerülnek ki, éppen ők fizetnének rá a leginkább, ha az ellenzék kormányra kerülne.

A beszedett pénznek is lenne helye Szánthó Miklós szerint, hiszen a „Tisza azért egy brüsszeli projekt”, a „pénzbeszedési akciója” pedig illeszkedik abba a brüsszeli tervbe, amely tagállami pluszbefizetésekből szeretné finanszírozni Ukrajnát, az ukrajnai háborút – mutatott rá.

Szerinte a „nagy brüsszeli terv” ugyanis az, hogy az ukrajnai háborút mindenképpen finanszíroznia kell az Európai Uniónak. Ha pedig véget is érne, akkor is korlátlan mennyiségű anyagi erőforrást kell biztosítani Ukrajnának. Ehhez pedig össze kell szedni a pénzt, folytatta, kiemelve, hogy az egyik opcióként ott van: ezt adják össze a tagállamok.

„Magyarországon is ez a Tisza terve: beszedni a pénzt az emberektől, (…) és szó szerint becsatornázni a kijevi aranybudikba a magyar adófizetők pénzét”

– fogalmazott.

Szánthó Miklós szólt arról is, hogy az emberek tájékoztatása érdekében létrehozták a Szabad Magyarok a Megszorítások Ellen Munkacsoportot, amelynek célja szakértői szinten bemutatni, miként „sarcolná meg a munkavállalókat, a családokat, a vállalkozásokat és a nyugdíjasokat” az ellenzék.

Kiemelt kép: .Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselõje az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)