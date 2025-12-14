Orbán Viktor: Ahol a gyermekek védelméről van szó, ott nincs helye politikai vitának

Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban adott interjút Lentulai Krisztiánnak, amelyben hangsúlyozta: bár advent időszaka van, a politika nem lassul, különösen a jövő heti európai uniós csúcs közeledtével. A miniszterelnök – érintve több aktuális kérdéskört, mint a háború, az energiaügy és az áprilisi választások – a 2025-ös évet értékelve az idei esztendőt eleve bonyolultnak és zajosnak nevezte, és úgy vélte, Donald Trump hivatalba lépése nem csupán szimbolikusan, hanem a gyakorlatban is lezárt egy korszakot.

A Mandineren közzétett, nagyjából egy órás interjú elején a globális folyamatok témakörét érintették. A miniszterelnök kiemelte, hogy az emberek a hírekből és az eseményekből jól érzik, hogy jelenleg valami olyan történik a világban, amelyek jelei egy mélyebb átalakulásnak.

A kormányfő álláspontja szerint elsősorban az Egyesült Államok, Oroszország és Törökország határozza meg, Magyarország mozgástere pedig attól függ, mennyire képes együttműködni ezekkel a meghatározó hatalmi központokkal. Kiemelte: a kapcsolatok fenntartása elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarország megőrizze kedvező helyzetét, különösen az energiaárak terén, miközben Európa több országában a mindennapi megélhetés is egyre kevésbé megfizethető.

A Washington–Moszkva–Isztambul tengely mentén tett diplomáciai utakról úgy fogalmazott, hogy ezek jelentősége az idei évben messze felülmúlt minden más eseményt.

Az amerikai tárgyalásokról elmondta: azok energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági megállapodásokhoz vezettek. „Ez egy nagyon nagy csomag” – mondta, hozzátéve, hogy az elért eredmények még a baloldalon is mérsékelték a pártpolitikai vitákat.

A háború kérdésében markáns különbséget tett az amerikai és az európai megközelítés között. Mark Rutte kijelentéseire reagálva kijelentette: „Ezek nagyon súlyos mondatok”, majd úgy fogalmazott: „Amerika békét akar, Európa meg háborút.”

Az orosz vagyon befagyasztásáról és felhasználásáról szintén erős kijelentést tett:

„Ilyen még a második világháborúban sem volt. Ez egy hadüzenet.”

A Digitális Polgári Körök kapcsán hangsúlyozta, hogy a politikai kommunikáció súlypontja egyre inkább a digitális térbe helyeződik át, ugyanakkor a személyes kapcsolatok továbbra is nélkülözhetetlenek. Mint fogalmazott:

„Sok mindent be lehet tiltani, de az egymás közötti beszédet nem.”

A 2026-os országgyűlési választásról szólva kiemelte: ez nem egy szokványos voksolás lesz, hanem sorsfordító időszak. A döntés arról szól, hogy kikre bízzuk az életünket meghatározó döntéseket a következő négy évben, és ebben a geopolitikai környezetben a biztonság és a tapasztalat fontosabb, mint a kísérletezés.

Az interjú egyik hangsúlyos belpolitikai témája a Szőlő utcai ügy volt. Orbán Viktor világossá tette: az érintett intézmény egy fiatalkorúak nevelőintézete, és a nyilvánosságra került felvételek alapján tényként kezelhető, hogy az egyik nevelő bűncselekményt követett el. A miniszterelnök szerint a történtek „elkerülhetetlen és szükséges” következménye a felelősségre vonás. Hangsúlyozta:

ahol a gyermekek védelméről van szó, ott nincs mérlegelés és nincs helye politikai vitának. A történtek rendszerszintű beavatkozást indokoltak, ezért az összes nevelő- és javítóintézet felügyelete és irányítása a büntetés-végrehajtás hatáskörébe került.

Zárásként Orbán Viktor hangsúlyozta: a jelenlegi nemzetközi átalakulás nem érte váratlanul Magyarországot. Megfogalmazása szerint: „Arra a változásra, ami most a szemünk előtt történik, a Magyar Kormány már fel volt készülve.” Meggyőződése, hogy ennek a globális átalakulásnak Magyarország Európában az egyik – ha nem a legnagyobb – nyertese lesz.

Kiemelt kép: Orbán Viktor a Lentulai Krisztiánnak adott, december 14-én megjelent interjújában a Karmelita Kolostorban (Forrás: Youtube/Mandiner)