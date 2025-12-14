Orbán Viktor a nemzeti konzultációk visszaküldése után: Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált arra, hogy kiderült, hányan vettek részt a Tisza Párt adóemelési tervezetével kapcsolatos nemzeti konzultáción.

Vasárnap délelőtt Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára elmondta, hogy több mint 1,6 millióan töltötték ki a „Tiltakozzunk az adóemelések ellen!” című kérdőívet a végleges részvételi adatok szerint. Hidvéghi Balázs Magyarország Kormánya Facebook-oldalra feltöltött videójában megköszönte minden résztvevőnek a kitöltést, majd megjegyezte, „ez a szám önmagában is világos üzenet a háborús adóemelésekre készülő Brüsszelnek és Brüsszel bábjainak.”

„Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének”

– fogalmazott Orbán Viktor reagálásában, hozzátéve: „Remélem, a honvédség nem számol fel a túlsúlyért semmit.”

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) azonnali kérdésre válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. június 17-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)