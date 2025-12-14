Megvan a hivatalos szám: több mint 1,6 millióan töltötték ki a Nemzeti Konzultációt

Több mint 1,6 millióan töltötték ki a „Tiltakozzunk az adóemelések ellen!” című kérdőívet a végleges részvételi adatok szerint. Hidvéghi Balázs Magyarország Kormánya Facebook-oldalra feltöltött videójában megköszönte minden résztvevőnek a kitöltést, majd megjegyezte, ez a szám önmagában is világos üzenet a háborús adóemelésekre készülő Brüsszelnek és Brüsszel bábjainak.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a magas részvétel azt mutatja, hogy a magyar emberek értik, hogy mi zajlik körülöttünk. „Nem akarják sem azt, hogy Brüsszel és bábjai háborúba sodorják az országot, sem azt, hogy a háború árát a magyar családokkal, nyugdíjasokkal és vállalkozásokkal fizettessék meg” – mondta.

Hozzátette: „Sajnos, tény, hogy a brüsszeli elit háborúba akarja hajtani Európát”.

Kifejtette, hogy egy háborúra való felkészülés általában fokozatosan zajlik, amelynek aztán fel is sorolta a jól felismerhető lépéseit:

Először a háborúpárti vezetők egyre gyakrabban beszélnek külső fenyegetésről;

A békeszándékot gyengeségként állítják be;

Megemelik a katonai költségvetéseket, felpörgetik a fegyverbeszerzéseket;

A társadalmat fokozatosan hozzászoktatják ahhoz a gondolathoz, hogy áldozatot kell hozniuk., és azt a benyomást keltik, mintha a háború nem választás lenne, hanem elkerülhetetlen válasz egy kényszerhelyzetre;

Végül pedig a lakosságtól kérnek áldozatot, megszorításokat és adóemeléseket jelentenek be, vagyis több befizetést kérnek az emberektől.

„Brüsszel most pontosan ezt csinálja. Háborús üzemmódra akarják átállítani az Európai Uniót, és ennek lépéseit nap mint nap látjuk. Háborús célokat tűznek ki, pénzt, fegyvert és katonákat akarnak. A brüsszeli bizottság elnöke pedig rendszeresen kijelenti, hogy „Ez a mi háborúnk!”, önti a pénzt a háborúba, és újabb és újabb forrásokat követel a magyaroktól is”

– fogalmazott, majd emlékeztetett a NATO főtitkára szavaira, aki szerint kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink és dédszüleink éltek át.

Hidvéghi Balázs szerint Brüsszelben ma egy „háborúpárti többség” határozza meg a döntéshozatalt, amely sorra olyan határozatokat fogad el, amelyek nem a béke megteremtését, hanem a háború eszkalációját szolgálják. Úgy fogalmazott: miközben ezek a döntések születnek, Brüsszel „bábjai” Európa-szerte arra törekednek, hogy saját országaikat háborús üzemmódra állítsák át.

A politikus elmondása szerint több európai országban már nyíltan a háború elkerülhetetlenségéről beszélnek, és arra kérik a szülőket, készítsék fel gyermekeiket arra, hogy a jövőben háborúba kell majd menniük. Hangsúlyozta: egyes helyeken ismét bevezetik a sorkatonaságot, miközben adóemelésekkel próbálják előteremteni a háborús tervek finanszírozásához szükséges forrásokat.

Az államtitkár szerint mindez Magyarországon is visszaköszön:

„Ugyanezt teszik itt, Magyarországon is Brüsszel kiszolgálói:

„a TISZA és a teljes baloldal. A TISZA-t dróton rángatja a brüsszeli és az ukrán háborúpárti hálózat. Bagatellizálják a háború veszélyét, sorkatonaságról beszélnek, és előkészítették a pénzbehajtást is.”

A politikus utalt a kiszivárgott „TISZA-csomagra”, amely állítása szerint adóemeléseket és megszorításokat tartalmaz. Mint mondta, a Nemzeti Konzultáció elindítására éppen ezért volt szükség: hogy a magyarok tiltakozhassanak ezek ellen a tervek ellen.

Hangsúlyozta, a Nemzeti Konzultációt éppen ezért indították el, hogy tiltakozzanak ezek ellen. „Tiltakozunk az ellen, hogy a magyar gyermekes családoktól, a nyugdíjasoktól és a vállalkozásoktól akarjanak pénzt beszedni egy olyan háborúra, amely nem a miénk, és amelyet minél előbb le kellene zárni” – jelentette ki.

Végül köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a Nemzeti Konzultációban, és tájékoztatott, hogy a kérdőíveken adott válaszok feldolgozása még folyamatban van, az eredményeket pedig hamarosan nyilvánosságra hozzák.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fóruma előtt Baján, 2025. április 10-én (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)