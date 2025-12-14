Lukács Máté lett a borsodi Korlát, Csizmadia Nándor pedig a somogyi Tab polgármestere, Nagykőrösön kormánypárti győzelem született

A független jelölt Lukács Mátét választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Korlát polgármesterének, ahol a település előző vezetőjének lemondása miatt tartottak időközi voksolást, a Somogy vármegyei Tabon pedig a szintén független Csizmadia Nándor lett a polgármester. A Pest vármegyei Nagykőrösön tartott időközi önkormányzati képviselő-választáson a kormánypártok jelöltje, Zatykóné Kispál Andrea jóval 50 százalék feletti szavazati aránnyal diadalmaskodott.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoztatása szerint a szavazáson három független jelölt szállt versenybe a polgármesteri címért, Lukács Máté 115, Horváth Elemér 73, míg Majoros János Lajosné 4 szavazatot gyűjtött be. A korláti időközi polgármester-választáson a névjegyzékben szereplő 238 választópolgárból összesen 194 jelent meg, közülük ketten adtak le érvénytelen szavazatot. Az NVI honlapja szerint a korláti polgármester választás mellett még további három településen tartottak időközi önkormányzati voksolást, egy helyen polgármestert és képviselőtestületi tagot, további két településen pedig szintén képviselők választására került sor. A Pest vármegyei Nagykőrösön a kormánypártok jelöltje, Zatykóné Kispál Andrea jóval 50 százalék feletti szavazati aránnyal diadalmaskodott, a Somogy vármegyei Tabon a független Csizmadia Nándor 753 szavazattal lett a polgármester két másik független jelöltet maga mögé utasítva és a képviselőtestületbe is egy független jelölt került be, míg a szintén Pest vármegyei Pilisen a Mind Egyet Akarunk Egyesület jelöltje nyert önkormányzati képviselői mandátumot.