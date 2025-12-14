Ködbe burkolózik a vasárnap, kiadták a figyelmeztetést

Ködös idővel érkezik a hét utolsó napja, ami miatt négy vármegyében figyelmeztetés is érvényben van.

Vasárnap javarészt borult, illetve párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható. Emellett helyenként szitálás, míg a fagyos részeken ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad – olvasható a HungaroMet Zrt. előrejelzésében. A prognózis szerint hőmérséklet kora délután és késő este egyaránt 0 és 6 fok között alakul.

Összesen négy vármegyére adtak ki figyelmeztetést tartós, sűrű köd miatt. Baranya, Somogy, Zala és Vas vármegyékben a köd hat óránál hosszabb ideig tarthat, a látástávolság pedig alig pár száz méter lehet.

Az Időkép orvosmeteorológiai jelentése szerint időjárási front nem lesz felettünk, azonban borongós, sokfelé nyirkos, ködös idő várható, emiatt romolhat a hangulat, a közérzet, valamint alacsony lesz a hő- és komfortérzet. A hidegebb reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, ugyanakkor ahol rövid időre kisüt a nap, az ott élők komfortérzete átmenetileg javulhat. Ezenkívül légzőszervi panaszok, valamint keringési problémák is előfordulhatnak.

A magasban enyhébb légtömeg helyezkedik majd el felett, ennek következtében gyulladásos panaszok, fejfájás, migrén is jelentkezhet, és fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, valamint bágyadtabbak lehetünk.

Kiemelt kép: MTVA